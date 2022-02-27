نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات 50% في مكتبة جرير JARIR بالسعودية اليوم على الجوالات في المقال التالي
خصومات 50% في مكتبة جرير JARIR بالسعودية، يعد متجر جرير JARIR في المملكة العربية السعودية من أكبر المتاجر والمكتبات التي تتواجد هناك ومنتشرة كل فروعها في انحاء السعودية، وتعمل جاهدة على تقديم كل جديد من التخفيضات والخصومات لعملائها في جميع الأقسام سواء الأجهزة الكهربائية أو أجهزة الكمبيوتر المختلفة، والأجهزة الإلكترونية المختلفة، والجوالات؛ تعتبر مكتبة جرير رائدو في مجالها وقامت بالتوسيع في بيع كل منتجاتها بالمملكة العربية السعودية.
شروط البيع بالتقسيط في مكتبة جرير بالسعودية:
كما تعمل مكتبة جرير بالسعودية، على نظام التقسيط المريح للعملاء بشروط معينة، وهي بأن يكون العميل سعودي الجنسية.
لمن يتقدم بتقسيط المنتجات يعمل براتب ثابت، سواء بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص، فمن خلال تلك السطور التالية سوف نقدم لكم متابعينا الكرام كل ما هو جديد من الخصومات والتنزيلات في مكتبة جرير على الجوالات والأجهزة الكهربائية.
خصومات جرير بالسعودية اليوم على الجوالات:
- خصم يصل إلى 40% على هاتف أبو اي 55 ونرك، والهاتف سعة الذاكرة الداخلية به 128 جيجا بايت أما الرامات 4 جيجا بايت، ويعد من الجيل الرابع 4 جي، وسعره داخل العرض في مكتبة جرير 849 ريال سعودي.
- بينما يشمل العرض الآخر على هاتف اوبو 94 اي، حيث يدعم الواي فاي، وسعة الذاكرة 128 جيجابايت، ويدعم الجيل الرابع، واللون المتاح في العرض البنفسجي، وسعره بعد الخصم 999 ريال سعودي.
- أما العرض الآخر الخاص بالهواتف في مكتبة جرير على جوال اوبو رينو 5 برو، يعد من الجيل الخامس، وهو أحدث موبايل من اوبو، الذاكرة 256 جيجا بايت والرامات 12 جيجا بايت، واللون المتاح في العرض الأسود، وبه ثلاثه كاميرات وفلاش، السعر داخل العرض بعد الخصم 2399 ريال سعودي.
- كما يوجد عرض أخر على هاتف اوبو رينو 5 زد، والسعة الداخلية للذاكرة 128 جيجابايت، ورامات 8 جيجا، وهو من الجيل الخامس واللون المتاح في العرض 1399 ريال سعودي والخصم يصل حتى 30%.
- أما العرض الآخر على اوبو رينو 2 سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، ويدعم الجيل الرابع فور جي، والخصم في تلك الهاتف يصل حتى 20% ليصبح سعره بعد الخصم 2,189 ريال سعودي.
- يشمل العرض أيضا في مكتبة جرير على هاتف اوبو رينو 6 برو، سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت، بينما رامات 12 جيجا بايت، ويدعم الجيل الخامس والخصم يصل حتى 35%، ليصبح سعره بعد الخصم 2799 ريال سعودي.
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