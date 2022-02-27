خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم واستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، سعت الحكومة في السعودية إلى مساعدة مواطنيها بشتى الطرق حتى تقلل من طبقة الفقر وترفع من شأن تلك الطبقة من خلال مساعدة ذوي الدخل المنخفض وكذلك المتوسط، فلهذا قد وفرت برنامج الضمان الاجتماعي الذي ساعد عدد كبير من تلك الفئات بالمملكة وساندهم في حياتهم المعيشية بشكل واضح، وقد تم تحديث بعض الشروط في الضمان الاجتماعي مؤخرًا بما في ذلك طريقة التقديم، ولكن تظل آلية التقديم نفسها ثابتة وهي التقديم الإلكتروني في الضمان الاجتماعي إذ أنها أحد النقاط الهامة التي يتميز بها البرنامج وهي التقديم في الضمان الاجتماعي إلكترونيًا.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات

كانت ضوابط الضمان الاجتماعي وشروطه وقواعده ثابتة على مدار عدة سنوات بدون أي تغيير أو مساس بها ولكن مؤخرًا أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية المسئولة عن البرنامج عن بعض التعديلات الجديدة في ضوابط برنامج الضمان الاجتماعي، لهذا السبب نجد أن العديد من المواطنين قد توجهوا من أجل معرفة شروط الضمان الاجتماعي المطور المطلوبة وطريقة التقديم لكي يتمكنوا من الاستفادة من المعاش الشهري المقدم من البرنامج بعد توفير الشروط المطلوبة، وقد سهلة الوزارة من آلية التقديم في الضمان الاجتماعي ونجد ذلك متمثلًا في خطوات التقديم الآتية:

من رابط وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية يختر المستفيد من الصفحة الرئيسية زر الخدمات الإلكترونية. مع التوضيح أن المستفيد يجب أن يكون له حساب شخصي في هذه المنصة ليسهل عليه من استكمال باقي الخطوات. في حالة عدم وجود حساب شخصي في المنصة يبدأ بإنشاء حساب جديد حيث يختر أمر تسجيل جديد. ومن ثم إدراج كافة البيانات المطلوبة في الخانات المتاحة لها. ويجب أن يطلع المستفيد المتقدم في الضمان الاجتماعي على شروط وأحكام المنصة جيدًا قبل اختيار أمر التسجيل النهائي. عندما يمتلك المستفيد حساب شخصي جديد في المنصة يستخدمه التسجيل ورفع الوثائق المطلوبة لمراجعة طلب التقديم من قبل المكاتب المختصة.

استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي

تساعد تلك الحاسبة في تحديد مبلغ تقريبي للدخل الشهري الذي يستحقه المستفيد وتستخدم بوضع التفاصيل التالية: