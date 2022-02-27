نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل تطبيق توكلنا وخطوات تفعيل جواز السفر الصحي من خلاله وأهم خدماته في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تحميل تطبيق توكلنا وتفعيل جواز السفر الصحي من خلاله. فانطلاقًا من حرص الحكومة بالمملكة العربية السعودية على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين داخلها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بإطلاق تطبيق توكلنا. وكان ذلك لمساندة جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

وكان الهدف من تطبيق توكلنا في البداية هو المساعدة في عملية منح التصاريح إلكترونيًا أثناء فترة حظر التجول. وذلك لأصحاب القطاعات الحكومية، وأصحاب القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد أيضا و بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية خلال فترة الحظز المفروضة. مما ساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا داخل المملكة

رابط تحميل تطبيق توكلنا

ولسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد فقد قامت الهيئة السعودية “سدايا” بإطلاق تطبيق توكلنا. وكان ذلك من أجل العمل على مساعدة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي أثناء مرحلة العودة بحذر، ورفع إجراءات الحظر ، أطلق التطبيق مجموعة خدمات جديدة مهمة تعمل على العودة الآمنة. وكان أهمها إبراز الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد الملونة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة. كما هناك خدمة إصدار جواز السفر السعودي الصحي من خلال التطبيق .

جواز السفر السعودي الصحي من تطبيق توكلنا

وحيث أن مواجهة فيروس كورونا تحتاج إلي تعاون جهود الدولة والمجتمع معا فقد وفر تطبيق توكلنا للأفراد التي تساهم في ذلك من خلال الإبلاغ عن الأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية الموصي بها. كما أصدرت وزارة الصحة بالمملكة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. خدمة جواز السفر الصحي الذي يعرض بيانات وتاريخ حصول المقيمين أو المسافرين على تطعيم فيروس كورونا. وتوضيح هل قد حصل على الجرعة كاملة أم لا، مما ساعدت تلك الخدمة على تسهيل السفر من وإلي السعودية. كما يمكنك معرفة أيضا طريقة تفعيل أبشر من خلال الأهلي موبايل والصراف الآلي وأهم الخطوات المطلوبة للإصدار.

خطوات تفعيل خدمة جواز السفر الصحي عبر رابط تطبيق توكلنا

وتستطيع تفعيل الخدمة، عن طريق تحميل التطبيق من خلال جوجل بلاي بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد، أو منرخلال المتجر على الهواتف التي تعمل بنظام IOS ثم القيام بالخطوات الأتية :

بعد تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول عليك الدخول عليه.

سيتم إظهار جميع البيانات الخاصة بالهوية الوطنية للشخص، قم بمراجعتها جيدا، للتأكد من أن جميع البيانات صحيحة.

ثم عليك القيام بفتح القائمة الرئيسية للتطبيق، و اختيار خدمة الجواز الصحي.

ثم يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة يجب التأكد من وجود كلمة محصن والتي ستظهر للأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر وتم كتابة بياناتهم بشكل صحيح، كما يمكنك التعرف أيضا على تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا طريقة الحصول على التصريح عبر اعتمرنا ورابط التطبيق

أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا

حيث يوفر تطبيق توكلنا عدد كبير من الخدمات للمواطنين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. وذلك حرصاً من الحكومة السعودية على توفير الوقت والجهد للمواطن وكذلك الحد من الإزدحام. كما يمكننا عرض أهم هذه الخدمات كما يلي: