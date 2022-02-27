تمويل شركة اليسر الشخصي بدون ضامن حتى 300 ألف ريال

تمويل شركة اليسر الشخصي بدون ضامن من الأمور التي يبحث عنها كثير من المواطنين. حيث تقدم شركة اليسر الكثير من العروض التمويلية المُيسرة للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتصل حتى 300 ألف ريال. تأسست الشركة عام 1990 وهي إحدى شركات عبد اللطيف العيسى القابضة. وتقدم خدمات التمويل وتبتكر برامج تمويل متنوعة حسب احتياجات العملاء.وتتسم تمويلات الشركة بالكثير من المزايا وسوف نتعرف عليها بالسطور المبلة.

تمويل شركة اليسر الشخصي بدون ضامن

وفرت شركة اليسر تمويل شخصي بقيمة 300 ألف ريال لا يحتاج إلى ضامن أو كفيل. فقد تم تصميم التمويل بهدف مساعدة كافة العملاء المواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم المالية وفقًا للآتي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالكامل.

يتميز بحصول العميل على تمويل يصل حتى 300 ألف ريال.

بإمكان العميل تسديد قيمة التمويل على أقساط شهرية تصل حتى 5 أعوام.

هامش ربح تنافسي.

كيفية طلب تمويل شركة اليسر

يمكن طلب تمويل شركة اليسر من خلال رابط تمويل التورق في الموقع الإلكتروني بالشركة، ثم البدء في تعبئة النموذج الخاص بالطلب أونلاين والذي يشتمل على رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية والمدينة والراتب والالتزامات المالية للعميل ثم الرمز المرئي الظاهر والموافقة على الشروط والأحكام وإرسال وسوف يتم الحصول على التمويل على الفور. فور تواصل خدمة العملاء معك شريطة استكمال المستندات المطلوبة للتمويل.

شروط تمويل تورق شركة اليسر

تمويل التورق متوفر لجميع العملاء المواطنين والمقيمين بالشروط الآتية:

يقدم التمويل إلى العملاء السعوديين والمقيمين من عمر 22 عامًا – 60 عامًا وللعسكري بحسب العمر التقاعدي.

يكون الراتب الشهري من 5,000 ريال فأكثر.

لابد ألا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر.

تُطبق الشروط والأحكام.

المستندات المطلوبة، صورة من بطاقة الهوية الوطنية. وتعريف بالراتب. كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور. كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة شهور والعنوان الوطني.

مميزات شركة اليسر تمويل السيارة