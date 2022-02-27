نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حافز لهذا الشهر مارس وموعد نزول حافز بعد التسجيل عداد النزول بالثانية my.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حافز لهذا الشهر مارس من أهم المواعيد التي يجري عليها بحث مكثف خلال هذه الأيام، وذلك مع اقتراب نزول حافز لشهر مارس 2022 – راتب شهر شعبان، ويعد راتب برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، حتى توفر لهم حياة كريمة تمكنهم من توفير احتياجاتهم الأساسية في فترة البحث عن عمل، وذلك وفق شروط وضوابط معينة تم وضعها بعناية وحرص حتى يصل الدعم لمستحقين الفعليين.

برنامج حافز هو برنامج وطني لدعم وإعانة الباحثين عن عمل وتحفيزهم وتشجيعهم على الحصول على فرصة عمل مناسبة، من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة ومن خلال التدريب والتأهيل لامتلاك المهارات اللازمة لسوق العمل، وهو نوعان من الدعم حيث يشمل حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، ونحن هنا في موقع ثقفني ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متى ينزل حافز هذا الشهر مارس 2022، وشروط استحقاق دعم برنامج حافز.

موعد صرف حافز لهذا الشهر مارس

يتم صرف راتب برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل في حسابات المستفيدين في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، في حالة لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية وفي هذه الحالة قد يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم، ومن المقرر أن يتم صرف حافز لهذا الشهر مارس يوم 03\08\1443 الموافق 06\03\2022، ويجب على المستفيدين للدعم تحديث بياناتهم باستمرار حتى يستمر صرف الدعم لهم دون توقف.

متى ينزل حافز شهر مارس

رابط التقديم في برنامج حافز

قم بالدخول على رابط المنصة الوطنية الموحدة www.my.gov.sa.

قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

سوف تصلك رسالة على الجوال تحتوي على كلمة المرور.

سجل الدخول على موقع حافز.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة وعمل حساب جديد على برنامج حافز.

النقر على أيقونة برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل والتقديم فيه.

شروط استحقاق دعم حافز

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل العمر عن 20 عام ولا يزيد عن 40. ويشترط عدم امتلاك المتقدم لسجل تجاري وعدم الحصول على أي دخل شهري تعويضاً عن فقد العمل الذي كان يعمل به. ويجب تقديم ما يثبت قدرته على القيام بالعمل بعد تلقيه الدعم. وألا يكون موظفاً في أي وظيفة سواء حكومي أو خاص.

موعد نزول حافز بعد التسجيل

يتم الفصل في استحقاق المتقدم لدعم حافز بعد التقديم بثلاثة أشهر. وذلك بعد التقديم إلكترونياً من خلال المنصة الوطنية الموحدة. يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحة المستندات المقدمة. والتأكد من توافر كافة شروط الاستحقاق المطلوبة وبعد ذلك قبول المتقدم من عدمه.