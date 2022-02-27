موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر رجب 1443 وشروط الاستحقاق

يبحث ملايين المواطنين السعوديين عن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر رجب 1443، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قد قامت بتعديل نظام الضمان الاجتماعي القديم، وعلاج القصور الذي كان موجود بهذا النظام، ومن هذه التعديلات إلزام المستفيد برعاية أفراد الأسرة صحيًا وتعليمًا وإذا لم يلتزم المستحق للمعاش الضماني بهذه التعليمات يتم حذف اسمه من المستحقين، كما ألزم البرنامج الجديد المستحق بتقديم التدريب والتأهيل للأبناء القادرين على العمل لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، والتي تقوم المنصات المعتمدة لدى الوزارة بالإعلان عنها.

موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور

ومن المقرر أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد يوم 28 رجب 1443، ويحاول الضمان الاجتماعي السعودي أن يوحد موعد صرف المعاش الضماني القديم مع معاش الضمان الاجتماعي المطور ليكون الصرف يوم واحد من كل شهر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وخطوات التسجيل فيه.

شروط المعاش الضماني المطور الجديد

وضعت وكالة الضمان الاجتماعي السعودي بعض الشروط اللازمة للحصول على معاش نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وهى كما يلي:-

أن يقل الدخل الشهري الذي يحصل عليه الفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش الضماني وهو ١١٠٠ ريال لرب الأسرة و٥٥٠ ريال لكل فرد من الأسرة. أن يلتزم المستحق للمعاش برعاية أفراد الأسرة صحيًا وتعليمًا، كما يجب أن يلتزم ببرنامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين على العمل. لا يكون المستحق مقيم بأحد دور الإيواء إقامة دائمة. لا يكون لدى المستحق أصول ذات قيمة مالية كبيرة. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط بعض الفئات وهى ما يأتي:-

المرأة الغير سعودي المتزوجة من سعودي.

المطلقة أو الأرملة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين.

أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

الأيتام وأصحاب الإعاقات، والأرامل ذوات الأيتام من أصحاب بطاقات التنقل.

طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب أن يلتزم كل مواطن سعودي يرغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات الصحيحة وهى كما يأتي:-