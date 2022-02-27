تمويل مرابحة الأسهم للأفراد والمستندات المطلوبة

تمويل مرابحة الأسهم ، يقدم البنك السعودي للاستثمار ، أحد أهم البنوك في المملكة العربية السعودية ، التمويل الشخصي لمرابحة الأسهم يعتبر من طرق التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يمكن بعد ذلك شراء الأسهم المملوكة للبنك من قبل الطرفين بالتوقيع على اتفاقية يتم من خلالها تحديد هامش الربح ودفع الأقساط الشهرية ، وبعد ذلك يمكن للشخص الاحتفاظ بهذه الأسهم أو بيعها ثم إيداعها في حسابه ، والحصول على بعضها. المزايا التي ترافق هذا التمويل يشمل إمكانية الحصول على إعادة تمويل جديدة بعد دفع نسبة متفق عليها مسبقًا.

تمويل مرابحة الأسهم

الفوائد الأخرى لهذا التمويل هي كما يلي:

الإعفاء من سداد الديون تمويل شخصي بدون ضامن مبلغ التمويل الذي تم الحصول عليه في يوم إتمام الاتفاقية فترة سداد لا تقل عن 5 سنوات الحصول على تمويل إضافي بعد استلام زيادة الراتب الشهري للعميل.

مقدار تمويل البنك السعودي للاستثمار

أما حجم مبلغ التمويل فيبدأ من 50 ألف ريال كحد أدنى وينتهي عند 1.5 مليون ريال. فيما يتعلق بشروط التمويل الشخصي ، يمكنك التحقق من الطرق التالية:

هذا التمويل متاح للأعمار من 18+ إلى 60 عامًا يجب أن تكون مدة الخدمة في القطاع الخاص ثلاثة أشهر ومدة الخدمة في القطاع العام شهر واحد على الأقل تمويل مرابحة الأسهم متاح للمواطنين السعوديين أن يكون لدى المستفيد حساب راتب في البنك يجب أن يكون أصحاب العمل معروفين ومعتمدين من قبل البنوك السعودية.

مستندات تمويل مرابحة الأسهم