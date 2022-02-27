كيفية التسجيل في دعم سكني .. وموعد الصرف لمستحقيه

دعم سكني، تسعى الحكومة السعودية للتخفيف عن كاهل كل مواطن سعودي ومساعدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة كافة مصاعب الحياة، لذلك فقد وفرت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من البرامج التي تساعد تلك الفئات في الحصول على سكن أمن، فقد أتاحت برنامج الدعم السكنى عبر موقعها الإلكترونى، حتى يستفاد منه أكبر عدد ممكن، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية التقديم والاستفادة من البرنامج، ماهى الشروط اللازم توافرها حتى تستفيد من الدعم، وماهو موعد صرف الدعم في شهر رجب1443.

طريقة التسجيل في برنامج الدعم السكنى

توفر وزارة الإسكان السعودية برنامج الدعم السكنى، حتى يتمكن أي فرد من المنطبق عليهم الشروط في الاستفادة من الدعم وشراء منزل أو بناء قطعة أرض، وقد أتاحت الوزارة التقديم من خلال الأنترنت، حتى تسهل الخطوات على كل راغب في الاستفادة، فالخطوات المطلوبة للتقديم هي كما يلي:

الدخول على منصة برنامج الدعم السكني

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول لحساب جديد.

بعد ذلك قم بتسجيل بعد البيانات مثل(رقم الهوية / الإقامة – تاريخ الميلاد- الكود الموجود بالأسفل)، ثم الضغط على أيقونة المتابعة.

بعد ذلك قم بإستكمال باقى البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم الضغط على تسجيل.

بعد مراجعة البيانات والتأكد من أنطباق الشروط، سيتم الرد بالموافقة من خلال الموقع أيضًا.

موعد صرف الدعم السكنى 1443

حددت وزارة الإسكان السعودية موعد شهري لصرف الدعم السكنى لمستحقية، لذلك من المتوقع أن يتم صرف الدعم الخاص بشهر شعبان 1443، في يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، حيث يتم إرسال الدعم على الحساب البنكي الخاص بكل شخص مستحق للدعم.

وأتاحت وزارة الإسكان رقم خاص بخدمة العملاء يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، فإذا واجهت أي مشكلة أو لم يتم إرسال الدعم، يمكنك فقط الإتصال بهم، ليتم الرد على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة في الحال، وذلك لتوفير الجهد والوقت للمستفيدين، فلا داعي للذهاب إلى الوزارة، فقط قم بالاتصال على الأرقام المخصصة وبلغ عن أي شكوي أو إستفسار.