نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 20000 ريال على 3 سنوات بدون كفيل وبدون أجور وكالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العملاء بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن منتج تمويلي مميز يستطيع من خلاله العميل من الحصول على مبلغ تمويلي يوفر لهم احتياجاتهم المختلفة فمن خلال تمويل اليوم يستطيع العميل الحصول على 20000 ريال سعودي كحد أقصى سواء كنت سعودي أو مقيم تتمكن من طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

قسط 20000 ريال على 3 سنوات لدى شركة اليسر بالسعودية

يستطيع العملاء بمختلف الشرايح طلب التمويل الشخصي السريع والذى ربما يبلغ قيمة 20000 ريال للمواطن السعودي دون الحاجة إلى كفيل والعميل الغير سعودي يحصل على مبلغ ربما يصل قيمة إلى 10000 ريال سعودي كحد أقصى بلا كفيل أو ضامن ويمتاز هذا التمويل بالآتي

يمتاز التمويل الشخصي الفوري من شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز التمويل الفوري لدى شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.

يمتاز أيضاً التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر بأن المقيم يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10000 ريال.

التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

كما يتميز أيضاً التمويل الفوري من اليسر بأنه بدون أى أجور وكالة.

يستطيع العميل تقسيط مبلغ التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 3 سنوات.

شروط التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر بالسعودية

القرض الشخصي الفوري متاح بالتقسيط الميسر على أقساط لمدة 3 سنوات وأيضاً متاح للسعودي وكذلك المقيم ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر ومن بين تلك الشروط ما يلي

لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى كما لابد أيضاً أن لا يتجاوز 60 عام.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر عند طلب التمويل.

طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر بالسعودية

لا يحتاج العميل الراغب في طلب التمويل إلى بذل أى وقت أو جهد عند طلب التمويل فيمكن طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر وطلب التمويل وملئ نموذج طلب التمويل.