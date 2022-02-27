نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 50 ألف ريال بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل راتبك لدى تمويل إمكان في المقال التالي
قسط 50 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل نقدي من الشركة ولكن يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية فقط ولكن التمويل الميسر لجميع عملاء مصرف الراجحي السعودي والمحولين له بشرط توفير سجل مناسب ائتماني مع تقرير سمة الذي يوضح التقرير المالي للعميل المتقدم السعودي الجنسية وعند التقديم عن طريق الأونلاين يتم الحصول على تمويل إمكان بدون كفيل غارم بأقساط شهرية ميسرة لمدة 24 شهر إيضًا يمنح التمويل الميسر لدى شركة إمكان بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.
ضوابط وشروط الحصول على التمويل الميسر عبر شركة إمكان 1443
هناك شروط عديدة للمتقدم أثناء طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان سواء كان من عملاء مصرف الراجحي أو غير عملاء مصرف الراجحي السعودي فيتم توفير التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة لذلك سوف نشرح لكم اليوم جميع الشروط الهامة بالشركة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:
- شركة إمكان للتمويل تطلب من عملائها توفير دخل ثابت شهري يبدأ 2000 ريال سعودي وللمتقاعد 1900 ريال سعودي.
- كذلك التمويل يحتاج دخل شهري يساوي 1900 ريال من المحولين لمصرف الراجحي بالمملكة.
- إيضًا التمويل الميسر يطلب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط لا غير.
- التمويل الشخصي الميسر لهذا العام الحالي 1443 هجريًا لكافة المواطنين السعوديين بشرط توفير سجل ائتماني للموافقة على طلب التمويل.
- توفير شرط أساسي لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إحضار تقرير سمة السعودي لجميع العملاء.
كافة المزايا والخصائص التمويلية الهامة لدى شركة إمكان
- أمتاز التمويل بأقساط شهرية ميسرة تصل لمدة سنتين كحد أقصى للتمويل عبر تمويل إمكان الراجحي.
- تمويل إمكان فوري بموافقة سريعة عند طلب التمويل الميسر من تطبيق الجوال التابع له.
- يمتاز التمويل بدون الحاجة إلى ضامن أو بدون كفيل غارم في السعودية.
- أمتازت شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي بتوفير التمويل النقدي حتى خمسون ألف ريال سعودي.
- كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بدون شرط تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان.
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