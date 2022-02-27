قسط 50 ألف ريال بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل راتبك لدى تمويل إمكان

قسط 50 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل نقدي من الشركة ولكن يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية فقط ولكن التمويل الميسر لجميع عملاء مصرف الراجحي السعودي والمحولين له بشرط توفير سجل مناسب ائتماني مع تقرير سمة الذي يوضح التقرير المالي للعميل المتقدم السعودي الجنسية وعند التقديم عن طريق الأونلاين يتم الحصول على تمويل إمكان بدون كفيل غارم بأقساط شهرية ميسرة لمدة 24 شهر إيضًا يمنح التمويل الميسر لدى شركة إمكان بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.

ضوابط وشروط الحصول على التمويل الميسر عبر شركة إمكان 1443

هناك شروط عديدة للمتقدم أثناء طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان سواء كان من عملاء مصرف الراجحي أو غير عملاء مصرف الراجحي السعودي فيتم توفير التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة لذلك سوف نشرح لكم اليوم جميع الشروط الهامة بالشركة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

شركة إمكان للتمويل تطلب من عملائها توفير دخل ثابت شهري يبدأ 2000 ريال سعودي وللمتقاعد 1900 ريال سعودي.

كذلك التمويل يحتاج دخل شهري يساوي 1900 ريال من المحولين لمصرف الراجحي بالمملكة.

إيضًا التمويل الميسر يطلب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط لا غير.

التمويل الشخصي الميسر لهذا العام الحالي 1443 هجريًا لكافة المواطنين السعوديين بشرط توفير سجل ائتماني للموافقة على طلب التمويل.

توفير شرط أساسي لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إحضار تقرير سمة السعودي لجميع العملاء.

كافة المزايا والخصائص التمويلية الهامة لدى شركة إمكان