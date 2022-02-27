نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار إقامة جديدة مقيم برقم الحدود هوية مقيم إلكترونيا عبر ابشر خدمات الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إصدار إقامة جديدة مقيم برقم الحدود أو برقم الهوية الوطنية إلكترونيا عبر منصة ابشر للخدمات الإلكترونية حيث يمكن للمواطن والمقيم المسجلين والمفعلين حسابتهم الشخصية علي موقع ابشر الإلكتروني الاستفادة من خدمة الاستعلام عن إصدار إقامة جديدة برقم الحدود للمقيمين وكذلك خدمة إصدار إقامة عامل منزلي جديدة هوية مقيم من خلال بعض الخطوات التي سوف نشرحها لك عزيزي القارئ بالتفصيل في هذا المقال علي موقع ثقفني.

طريقة إصدار إقامة جديدة مقيم

يقدم لك موقع ابشر الإلكتروني الكثير من الخدمات التي تهم كل مواطن سعودي للتيسير عليه في إنهاء جميع الخدمات التي يبحث عنها بشكل إلكتروني ومن ضمن هذه الخدمات إصدار الإقامة لأول مرة وهوية للمقيمين كما سوف نجيب علي اسأله البعض عن كم رسوم إصدار إقامة جديدة والإجابة هي رسوم الخدمة 600 ريال سعودي للعمالة المنزلية مزارع أو راعي أو غيرهم ، 500 ريال سعودي للمرافقين المقيمين بعد بلوغهم السن القانوني وهو 18 عام كما يمكنكم الاستعلام عن سداد رسوم إصدار إقامة جديدة عن طريق الموقع أو قنوات تسديد الرسوم المختلفة مع وجود بعض الضوابط وشروط الخدمة الواجب توافرها.

الاستعلام عن إصدار إقامة جديدة برقم الحدود

يوجد بعض شروط إصدار هوية مقيم جديدة برقم الحدود مقيم واجب توافرها في مقدم الطلب قبل البدء في تنفيذ الخدمة وهي :

يجب عليك أولا سداد رسوم إصدار هوية مقيم إقامة وتسديد جميع المخالفات المسجلة أن وجدت. سداد جميع مخالفات المرور المسجلة علي العامل أو الموظف المقيم أن وجدت. وجود رقم الحدود الذي من خلاله سوف يتم تنفيذ الخدمة. إنهاء الاختبارات الطبية للعامل أو المرافق في المراكز الطبية المعتمدة. كما يجب أن يتواجد العامل أو المقيم داخل حدود أراضي المملكة العربية السعودية. صلاحية جواز السفر لابد بد أن تكون سارية مع تفعيل البصمة في ابشر السعودية.

إصدار إقامة عامل منزلي لأول مرة إلكترونيا

والآن نشرح لكم طريقة إصدار الإقامة الإلكترونية الجديدة للمقيمين أو المرافقين عبر بوابة ابشر الجوازات الإلكترونية وجاءت الخطوات كما يلي :

الدخول علي رابط موقع ابشر لخدمات الأفراد الإلكترونية.

ثم نقوم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية.

ونقوم بكتابة كلمة المرور ونضغط علي زر تسجيل الدخول.

نذهب إلي خدمات الجوازات السعودية.

نختار منها الخدمات الإلكترونية للأفراد.

بعد ذلك نختار خدمة إصدار إقامة هوية مقيم جديدة.

سوف يطلب منا الموقع بعض البيانات فنرجو منك عزيزي المواطن أدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح من الاسم ورقم الحدود ورقم الهوية الوطنية والعمر والجنس وغيرها من المعلومات الشخصية المطلوبة ثم نضغط علي زر متابعة كما يمكنك عزيزي المواطن الاستفادة من خدمة طباعة الإقامة بعد الإصدار بعدة خطوات بسيطة علي الموقع.

الاستعلام عن سداد رسوم إصدار إقامة جديدة

الآن يرجي منك زيارة رابط طريقة إصدار إقامة جديدة مقيم برقم الحدود إلكترونيا عبر موقع ابشر الإلكتروني لخدمات الجوازات السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية فكل ما يجب عليكم فعلة هو الدخول علي الرابط السابق واتباع الخطوات السابق شرحها وقراة شروط الخدمة جيدا قبل الشروع في البدء في تقديم الطلب وتنفيذ الخدمة حتي تتم الانتهاء من طلب الخدمة بنجاح.