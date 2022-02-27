الضمان الاجتماعي 1443 وشروط التقديم و الفئات المستثناة استحقاق الضمان

الضمان الإجتماعي وشروط التقديم 1443 تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديثات لنظام الضمان الإجتماعي الذي يشغل العديد من المواطنين السعوديين للحصول على المعاش، وعن كيفية التسجيل في ضمان الاجتماعي الجديد حيث أعلنت الوزارة كيفية التسجيل الإلكترونية من خلال الإنترنت بالإضافة إلى أنها أعلنت عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي وسوف نعرض ذلك خلال السطور التالية بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

الفئات المستثناة استحقاق الضمان

الفئات التي يمكنها أن تسجل في معاش الضمان الإجتماعي الجديد 1443 تحدد وزارة الموارد البشريه في السعودية بعض الفئات التي تستحق هذا القبول في الضمان الإجتماعي المحدث ومن هذه الفئات كما يلي

الأفراد الغير قادرين على العمل بسبب كبر السن او العجز.

ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

الأسرة التي هجرها الزوج.

الأسرة التي يكون الزوج المدمن ومتعاطي المخدرات

وفاة الأب في الأسرة

الأسر الأكثر فقرا واحتياجا.

شروط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية ويقيم على أرض المملكة بشكل دائم.

يجب أن يوفر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات أحقيته، لكي يحصل على المعاش.

يجب أن يتم التقديم الإلكترونية من خلال موقع وزارة التربية الاجتماعية الرسمى.

يجب أن لا يكون لديه أي دخل منتظم بشكل دائم

أن يكون من الفئات المستحقة للحصول على الضمان الإجتماعي.

التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

أعلنت وزارة التنمية في المملكة العربية السعودية عن تحديثات نظام الضمان الإجتماعي الجديد والتي تستهدف عدد كبير من الأفراد الأكثر فقرا واحتياجا للمال، حيث أن النظام الجديد يعمل على تقديم الدعم لهم وجعلهم من محتاجين إلى منتجين، ويتابعها باستمرار، فقد فعلت الوزارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لكي تقوم بتلقي طلبات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الإلكترونية من خلال رابط التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية