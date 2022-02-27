نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن سكني برقم الهوية وحاسبة التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة الاستعلام عن سكني برقم الهوية من أهم الخدمات التي يسرت خطوات عديدة على المواطنين، وخصوصًا عملاء وزارة الإسكان السعودية المستفيدين من خدمات الدعم السكني المقدمة من خلالها، فيتم في الوقت الراهن استخدام رابط الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية من أجل الحصول على شهادة استحقاق الدعم السكني بالإضافة إلى معرفة تفاصيل مختلفة عن برامج الدعم منها سكني الأراضي المجانية وسوف نقدم لكم رابط الاستعلام عن سكني برقم الهوية 2022 والمستخدم في التقديم على الإسكان التنموي.

الاستعلام عن سكني برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة، أو الاستعلام عن سكني برقم الهوية الوطنية إلكترونيًا أيضًا وذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

قم بدخول منصة سكني لخدمات وزارة الإسكان ومنتجاتها المجانية (sakani.sa).

ثم انقر على خيار تسجيل الدخول واكتب رقم الهوية الوطنية وكلمة السر.

كتابة كود التحقق والنقر على تبويب تسجيل الدخول.

وعوضَا عن ذلك تستطيع النقر على تسجيل الدخول من خلال استخدام منصة النفاذ الوطني وسيتم نقلك إلى صفحة أخرى لتسجيل الدخول والاستفادة من خدمات منصة سكني في معرفة الرد على طلبك للحصول على الدعم.

حاسبة التمويل العقاري سكني

ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية المتعددة التي قدمتها وزارة الإسكان، هي خدمة حاسبة الدعم السكني وقيمة التمويل العقاري والمتوفرة عن طريق منصة سكني وهناك أيضًا أداة أخرى للتمويل العقاري متوفرة عبر صندوق التنمية العقارية وتستخدم وفق التالي:

زيارة موقع صندوق التنمية العقاري.

النقر على حاسبة التمويل.

كتابة قيمة التمويل وفترة التمويل وقيمة الدخل الشهري.

بعد ذلك كتابة مدة التمويل، والإقرار بصحة جميع المعلومات واختيار تبويب حساب.

معرفة استحقاق الدعم السكني

ويمكن الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني بعد معرفة جميع شروط الدعم للوحدات السكنية وأيضًا الخاصة بالتمويل العقاري والأراضي المجانية بعد أن يتم زيارة منصة سكني ودخول البرامج السكنية المتوفرة أيضًا، وقد أكدت الإسكان السعودية على أنها تتطلع إلى تقديم وسائل الدعم والراحة إلى المستحقين وخصوصًا ذوي الرواتب الضعيفة أو مستحقي الضمان الاجتماعي الذين حصلوا على نصيب من الدعم في إطار الإسكان التنموي.