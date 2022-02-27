نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم معاش الضمان المطور الجديد 1443 والحد المانع لصرف المعاش من الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 ، المنظومة الخاصة بالدعم المطورة كليا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والتي تم صرف الدفعة الثانية الجديدة الخاصة بها. وذلك لاثنان وسبعون ألف مواطن سعودي . قد قدموا كافة أوراقهم بالفعل مع فتح باب التسجيل الجديد ، وتم التحقق من صحة أوراقهم واستحقاقهم للمعاش الجديد.واليوم كشفت لنا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث جديد. وهو سلم الرواتب أو سلم معاش الضمان المطور الجديد 1443 للمستحقين بالمملكة.والذي تم العمل به من الدفعة الأولى للمعاش والتي صدرت بشهر يناير 2022.

سلم معاش الضمان المطور 1443 والحد الشهري المانع للمعاش

حدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سلم معاش الضمان المطور الجديد 1443 . حيث حددت عدد أفراد الأسرى والحد الخاص بالاستحقاق الشهري لكل أسرة بحسب عدد أفرادها. أيضا حددت الحد الشهري المانع لاستحقاق المعاش. فتقدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه العائل يحتاج إلى 1100 ريال سعودي شهريا لتلبية أحتياجاته . ويزداد عليهم 550 ريال سعودي شهريا لكل فرد من أفراد الأسرة. واليكم سلم الرواتب الجديد 1443 للضمان المطور.

عدد الأفراد الاستحقاق الشهري الحد الشهري المانع للمعاش 1 1100 1100 2 1650 1650 3 2200 2200 4 2750 2750 5 3300 3300 6 3850 3850 7 4400 4400 8 4950 4950 9 5000 5500 10 5000 6050 11 5000 6600 12 5000 7150 13 5000 7700 14 5000 8250 15 5000 8800

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

عبر تقديم التساؤلات من قبل المشتركين الجدد في النظام الاجتماعي المطور الجديد.قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . بالإجابة عن تلك الاستفسارات من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريده. ويمكنكم الآن معرفة كافة تفاصيل نتائج استحقاق الضمان الجديد.

الحالات المستبعدة من الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد هناك حالات. لا يستحق فيها الأفراد الحصول .على معاش الضمان الاجتماعي. وهناك حالات أخرى جديدة تم إضافتها تستحق الحصول على المعاش الشهري. ويمكنكم الآن معرفة تفاصيل الحالات المستبعدة من الضمان والمضافة جديدا أيضا.

خطوات الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . أنه يمكن الآن تقديم شكوى أو اعتراض على قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية . والتي توفرها الوزارة. ويمكنك الآن معرفة تفاصيل وخطوات الاعتراض على معاش الضمان المطور 1443.