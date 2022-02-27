التقسيط بسعر الكاش.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro من اكسترا السعودية 2022

تشترك ستة بنوك سعودية، هي الراجحي، والجزيرة، والرياض، وساب، والسعودي للاستثمار والأهلي، والعربي، والأمارات، مع شركة إكسترا في خدمة تقسيط جوال iPhone 13 Pro بسعر الكاش لحاملي البطاقات الائتمانية من التابعة لهذه البنوك، فيما يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين والمقيمين بالمملكة الراغبين في امتلاك أحدث إصدارات شركة أبل الأمريكية.

كيفية تقسيط جوال iPhone 13 Pro بسعر الكاش من إكسترا

ويُمكن تقسيط جوال iPhone 13 Pro بسعر الكاش من إكسترا بإحدى البطاقات الائتمانية التابعة للبنوك الستة المشتركة مع extra في هذا العرض، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخوال إلى الموقع الإلكتروني لشركة extra السعودية. اختيار قسم الجوالات. واختيار الهاتف الذي نرغب في شرائه بالتقسيط، وهو آيفون 13 برو. استعمال إحدى البطاقات الائتمانية التابعة للبنوك الستة المشاركة في العرض. الانتقال إلى برمامج أقساط 0% بعد عملية الشراء بيومين.

شروط تقسيط هاتف آيفون 13 برو بسعر الكاش من extra

وحدّدت شركة إكسترا السعودية شروط تقسيط هاتف آيفون 13 برو بسعر الكاش، وذلك على النحو التالي:

باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بأي من البنوك المشاركة، يمكن للعميل تحويل مشترياته إلى برنامج أقساط 0%، لمدة أقصاها سنة، باستثناء مصرف الراجحي، لأن الحد الأقصى للأقساط به نصف عام.

للاستفادة من العرض، يجب أن يشتري العميل بحد أدنة 3 آلاف و500 ريال سعودي، في فاتورة واحدة من أي متجر لإكسترا أو على موقع إكسترا الإلكتروني.

يجب عل العميل الاتصال بالبنك بعد يومين من تاريخ الشراء وقبل 3 أيام من تاريخ استحقاق كشف الحساب وطلب تحويل المعاملة إلى برنامج أقساط 0%، ويرجى الرجوع إلى البنك الذي نتعامل معه للحصول على مزيدٍ من التّفاصيل.

يسري العرض حتى 28 فبراير 2022م.

قد يجري تطبيق شروط أخرى وفقًا للسياسة الداخلية لكل بنك من المشاركين في العرض مع شركة إكسترا.

طريقة التواصل مع خدمة عملاء إكستر

ويمكن التواصل مع ممثلي خدمة عملاء شركة إكسترا السعودية، للتعرف إلى تفاصيل العرض وتقسيط هاتف آيفون 13 برو، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 920004123 أو 8001240900 من أي مكان في المملكة خلال أيام الأسبوع من الساعة 09:00 صباحا إلى 10:00 مساءً، عدا يوم الجمعة، يكون الاتصال من الساعة 04:00 عصرًا إلى 10:00 مساءً.