نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن عن متوسط دعم الأسرة الواحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يوضح عن شروط الأهلية والاستحقاق من الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن تفاصيل الدفعة الماضية من حساب المواطن الخاصة بشهر يناير الماضي 2022م حيث أن يكون متوسط دعم الأسرة الواحدة، ومن المؤكد أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما بالنسبة لارباب الأسر السعودية المستحقة فقد بلغت نسبتهم حوالي 8% حيث أن بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وأضاف إلى ذلك شكل الذكور المستقلون حوالي 56%.

الشروط الواجب توافرها للأهلية والاستحقاق :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج السعودية لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً السابقة. يستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية. يجب أن يكون حامل بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن لا يتواجد في اي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

حساب المواطن أوضح عن توافق جميع البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق المادي الشهري للمستفيدين على إجمالي دخل الأسرة الواحدة، وعدد أفرادها وأعمار التابعين.

وأضاف أن ذلك أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الحصول على الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية من خلال برنامج حساب المواطن، وهذا بإضافة تابع لدى رب الأسرة حال عدم رفع مستندات الاستقلالية.

تفاصيل الدفعة الماضية من حساب المواطن :

حساب المواطن أوضح عن إيداع حوالي 1.9 مليار ريال سعودي الخاصة بشهر يناير الماضي 2022م لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين المكتملة طلباتهم جميعاََ، وأضاف إلى ذلك أن بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابقة حوالي 10.4 ملايين مستفيد وتابع للدعم الأسرى بالمملكة، وأضاف إلى ذلك أن جمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية 15 مليون ريال سعودي

ومن الجدير بالذكر أن هذا سوف يصبح ما دفعه حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة منذ انطلاقته أكثر من 111 مليار ريال سعودي منها 937 مليـون ريال تعويضات هذا عن الدفعات الماضية، حيث أن بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 124 ألف مستفيد وتابع، مشكلين 6% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

متوسط دعم الأسرة الواحدة :

أوضح برنامج حساب المواطن على أن 77% من المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم المادي الشهري في هذه الدفعة، حيث أن بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1061 ريال سعودي، حيث أن بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونين رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% ولذلك بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد وتابع للدعم الأسرى بالمملكة.