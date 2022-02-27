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عمر شويل - جدة رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية، وحالة السيارة، أو رقم الإقامة، للمواطنين السعوديين المستفيدين بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال للمستفيد، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن تقسيط المخالفات المرورية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة، حيث أن نقوم بتوضيح فيما يخص إسقاط المخالفات المرورية، ولذلك يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بالعديد من الخدمات الإلكترونية الهامة المقدمة من قبل الوزارة.

رقم الاستعلام عن حالة سيارة برقم اللوحة:

يجب على المستفيد كتابك رقم الهوية أو رقم الإقامة لصاحب السيارة. ثم بعد ذلك كتابة رقم لوحة السيارة. يجب بعد ذلك على المستفيد إرسال رسالة على الرقم 55905

تقسيط المخالفات المرورية :

المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية تعلن على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر على أن لا يوجد تقسيط لكي يتم دفع المخالفات المرورية نهائياً، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين وعليه مبالغ المخالفات المرورية يلزم الدفع مباشرةََ، وبناءا على ذلك لا يمكن للمستفيد أن يقوم بالتقسيط نهائيا، حيث أن يمكن على المستفيد أن يقوم بدفع كل مخالفة مرورية على حدة، وهذا في حالة تيسر له مبلغ المخالفة.

إسقاط المخالفات المرورية :

المخالفات المرورية بالمملكة توضح على أن لا وجود لإسقاط وإعفاء من المستخدمين من دفع قيمة المخالفات المرورية بالسعودية، ولذلك تم نفي جميع الأكاذيب والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حيث أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين التواصل مع رقم المرور لكي يتم التأكد من كافة الأمور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 1443هـ :

الاستعلام عن المخالفات المرورية لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك أوضحت المملكة العربية السعودية عن تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة المقدمة من ضمنها خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم المخالفة، أو يمكن من خلال اللوحة أو الإقامة أيضاََ، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين، وبناءا على ذلك يمكن الاستعلام من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية أبشر الإلكترونية.

وقد تجد الإشارة إلى أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية لجميع السيارات، والمركبات التي يمتلكها جميع المستفيدين، وأضاف إلى ذلك جميع المخالفات الواقعة على أي من أفراد الأسرة، أو من تحت كفالتهم أيضاََ.