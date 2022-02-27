نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد الاحوال منصة أبشر للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد الاحوال، يتساءل الكثير من المواطنين عن خدمة حجز موعد الاحوال المدنية للنساء والرجال حيث قامت المملكة العربية السعودية بجعل العملية بشكل إلكتروني وذلك عبر كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات الخدمات ضمن خدمة حجز المواعيد لخدمات السجل، وسنقوم بشرح العملية للقارئ ليعرف القيام بها بصورة رسمية نظرا لأهميتها وأهمية خدمات الاحوال المقدمة للمواطنين والمقيمين حيث يمكن للقارئ الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري بالسجل أيضا، لذا يجب على القارئ أن يعرف العملية وطرق أدائها المختلفة.

حجز موع الأحوال المدنية عبر أبشر

قامت وزارة الداخلية بإصدار عملية وطريقة حجز ميعاد الاحوال المدنية وتعتبر طريقة الحجز لموعد في الاحوال والرجال بصورة عامة وتم إصدار العملية للجميع للتسهيل عليهم كما ذكرنا في الوصول للخدمة بصورة مباشرة عبر الاستعلام المابشر من بوابة أبشر للأفراد، وقد قامت وزارة الداخلية السعودية بإصدار العملية لمن لهم حساب في أبشر ولمن لا يمتلكون الحساب فقد سهلت الوزارة لهم أيضا العملية فيمكن لهم بمجرد دخولك على الصفحة أن يقوم بالاستعلام والحجز بشكل مباشر وسهل، وقد أتت العملية في إطار رؤية المملكة 2030 للتسهيل على الجميع في الوصول للبيانات والمعلومات الخاصة بهم عبر الإنترنت بشكل مباشر وسهل، وللقيام بعملية حجز موعد الاحوال المدنية للمقيمين قم باتباع الآتي:

أولا ادخل على موقع بوابة أبشر.

ثانيا سجل دخولك بحسابك الشخصي على المنصة.

ثالثا ادخل على الخدمات الإلكترونية.

رابعا ادخل على الأحوال المدنية.

خامسا اضغط على حجز موعد الأحوال المدنية.

سادسا اكتب رقم هويتك الوطنية أو الإقامة.

سابعا قم بكتابة تاريخ ميلادك بتحديد السنة هجرية أم ميلادية.

ثامنا اكتب الرمز المرئي.

إذا كان الفرد أقل من 15 عاما فاكتب الهوية الوطنية الخاصة بالوالد.

بهذا يكون القارئ قد عرف خطوات حجز ميعاد الأحوال بصورة إلكترونية عبر بوابة وزارة الداخلية الذي قام برصد العملية للتسهيل على المواطن والمقيم في الوصول للبيانات وقضاء الخدمات الخاصة بهم بسهولة من خلال العمليات الرقمية التي أعلنتها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، يمكن أيضا للمقيم أن يتأكد من صحة الإقامة الخاصة به إلكترونيا عبر ابشر.

رابط حجز الموعد المدني

يمكن أيضا للقارئ أن يقوم بتعيين ميعاد الأحوال الخاص به دون الدخول إلى بوابة أبشر عبر حجز موعد الاحوال بدون أبشر وزارة الداخلية السعودية والتي قامت الدولة بتسهيل العملية على المواطن لأداء العملية بشكل سهل ومباشر دون الحاجة للتوجه للفرع من أجل الحصول على موعد خاص بك من خلال المؤسسة المدنية خدمة حجز الميعاد لخدمات الأحوال وللتسهيل على المواطنين أيضا تم طرح الخدمة دون الحاجة لتسجيل دخولك على أبشر لتكون متاحة لمن هم غير حاملين لبطاقة هوية من الأطفال، وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على بوابة أبشر.

ثانيا ادخل على الخدمات الإلكترونية.

ثالثا اختر الأحوال المدنية.

رابعا اضغط على حجز ميعاد الأحوال.

خامسا اكتب هويتك أو هوية والدك أو إقامتك أو إقامة والدك.

سادسا اكتب تاريخ ميلادك.

سابعا بكتابة الرمز التأكيدي لتأكيد التعامل البشري.

ثامنا اضغط على التحقق من بياناتي.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل طرق القيام بالعملية وأدائها بشكل مباشر عبر المواقع المرصودة للعملية وإتمامها بصورة سليمة، ويمكن أيضا للقارئ أن يقوم بحجز موعد مكتب العمل أيضا من خلال الوزارة بشكل رسمي.