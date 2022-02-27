بأقل راتب وبدون ضمانات أستلم 250 ألف فورى بدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر

بأقل راتب وبدون ضمانات أستلم 250 ألف فورى ، عرض تمويلي ميسر متاح للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يتيح هذا العرض التمويلي الفرصة للعميل لسداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة بما يتناسب مع الراتب الشهري له وبما يتلاءم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع إجراءات طلب العرض التمويلي.

بأقل راتب وبدون ضمانات أستلم تمويلك فورى

تمويلك سريع وفورى بدون أي ضمانات وبدون تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد العروض التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا العرض بمبالغ مالية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين ، بالإضافة إلى سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل وذلك من خلال الموافقة الفورية والسريعة على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للتمويل ، كما توفر الشركة العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي.

مزايا التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل

قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي من خلال هذا العرض التمويلي. موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من قرض شركة مرابحة مرنة بأقل راتب وباسهل الشروط. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العميل. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل