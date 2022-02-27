نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر رجب حيث هناك العديد من الأشخاص المهتمين، بالتعرف علي موعد نزول معاش الضمان، وذلك كما قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي من الموضوعات ذات الأهمية الأكبر لجميع المتابعين في الوقت الحالي، وجميع المواطنين السعوديين المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي المتطور، والذين هم مستوفي لجميع الشروط للتمتع بمميزات النظام الجديد، مع العلم أن البرنامج يوفر فرص التأهيل والتدريب لجميع المستفيدين من أجل الحصول على وظائف لتوفير حياة كريمة، وسنقوم في هذا المقال بتحديد موعد انخفاض الضمان الاجتماعي الجديد في حسابات المستفيدين منه المنتظر هذا الشهر.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

يرغب الكثيرين في التعرف علي موعد صرف الضمان الاجتماعي،من جهته أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموعد النهائي لإدخال نظام الضمان الاجتماعي الجديد هذا الشهر، وأوضح لجميع المستفيدين أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستشرف على العملية، حيث تم إيداع المعاش في حساب الشخص المستفيد يوم 20 من الشهر (الموافق الأحد فبراير 2022 رجب 19 1443 هـ)، ومن المنتظر نزول معاش الضمان الاجتماعي، يوم 20 مارس 2022.

رابط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

يرغب العديد من السعوديين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الذي تم إنشاؤه حديثًا في أقرب وقت ممكن ، لكن معظم المتقدمين ليسوا على دراية بعملية التسجيل ولا يعرفون سوى القليل جدًا عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي والتسجيل. لذلك ، من خلال موقعنا نريد أن نجعل التسجيل أسهل لجميع المواطنين.

سيذهب المستخدم أولاً إلى “منصة دعم الضمان الاجتماعي“.

الخطوة التالية هي كتابة جميع البيانات في الحقول المخصصة لذلك ، مثل “تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورقم الهاتف المحمول”.

يجب على المتقدمين قبول جميع الشروط والأحكام.

بعد الخطوة السابقة ، يقوم مقدم الطلب بالدخول إلى صفحة النظام الأساسي الرئيسية لإدخال بيانات الملف الموحد.

ثم ندخل “الوثيقة الموحدة” لاستكمال ملء المعلومات المتبقية.

أخيرًا، قم بتأكيد جميع البيانات التي تم إدخالها وانقر فوق “تسجيل”.

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضوح أنها قدمت العديد من الخدمات الإلكترونية للضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة للوزارة، والتي يمكنك الوصول إليها ابتداءً من اليوم وإنشاء حساب جديد لمعرفة المزيد عن حالة أهليتك و تأكد من حصولك على معاش شهري منتظم.