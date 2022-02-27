ما قيمة راتب التأهيل الشامل والشروط المطلوبة للتقديم

ما قيمة راتب التأهيل الشامل، قررت حكومة المملكة العربية السعودية، الممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صرف ما يعرف براتب التأهيل الشامل، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المساعدة المالية لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم، فهذه بمثابة مساعدة لهؤلاء المعاقين كي يستطيعون عيش حياة مستقلة، وتوفير متطلباتهم اليومية، فهذه الرواتب لن يتم صرفها إلا لحالات المعاقين من أي نوع سواء ذهني أو بصري أو سمعي وما شبه ذلك، حيث أن راتب التأهيل الشامل هو عبارة عن هي خدمة إلكترونية تمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة والذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الشروط والضوابط، كما يمكن التعرف علي طريقة التصرف عند التوقف المؤقت لإعانة التأهيل الشامل 2022 و خطوات تحديث التقرير الطبي.

ما قيمة راتب التأهيل الشامل 1443

الحالات التي لديها شلل رباعي كامل يمنح لهم راتب بنحو 20000 ريال سعودي. ثم الأشخاص الذي أصيبوا ببتر أحد الأطراف سواء العلوية كاليدين أو السفلية كالقدم. يمنح لهم راتب شهري بـ 14000 ريال سعودي. الحالات التي تعاني من شلل ثلاثي يصرف لهم راتب 14000 ريال سعودي. ثم الأشخاص الذين أصيبوا بشلل في جميع الأطراف الأربعة بشكل تام أو حالات ضمور العظم. يصرف لهم 14000 ريال سعودي. حالات البتر الناتجة عن الأخطاء الجراحية أو التعرض لحادث يمنح لهم راتب شهري بنحو 10000 ريال سعودي. ثم الأشخاص الذين يعانون من ضعف تام بالنطق وعدم السماع فيُصرف لهم راتب 10000 ريال سعودي. حالات الشلل بأحد الأطراف سواء كانت العلوية أو السفلية، سواء كأن بالجانب الأيمن أو الأيسر يصرف لهم راتب بقدر 10000 ريال سعودي. ثم الحالات التي أصيبت بـشلل تشنجي بالقدم يمنح لهم راتب 10000 ريال سعودي. الحالات المصابة بلين العظام أو الروماتويد يمنح لهم راتب بنحو 10000 ريال سعودي. ثم من لديهم إعاقة ذهنية أو عيوب خلقية بالقلب يصرف لهم راتب شهري بـ 10000 ريال سعودي. الحالات التي تعاني من أمراض نفسية أو جلدية أو سمات توحد أو تلف بالرئة، فهؤلاء يمنح لهم راتب بنحو 10000 ريال سعودي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التأهيل الشامل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لكي يحصل الشخص على إعانة التأهيل الشامل منها، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

أن يكون المستفيد مسجلاً لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته بالفعل. ثم أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة. ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال. ثم ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام. أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة دائمة. ألا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة. ألا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 45 سنة.

كم يستغرق طلب الحصول على راتب التأهيل الشامل

بحسب موقع الوزارة، فأن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب يصل إلى 10 أيام عمل، كذلك في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع.