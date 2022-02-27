رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور وشروط التقديم

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي أو الضمان المطور من الخدمات الهامة ذو شأن وكيان للمواطنين داخل ارض المملكة تقوم بتقديمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والهدف من ذلك الكيان مساعدة الأسر الأكثر احتياج في المملكة لتوفير حياة معشيه جيدة، بجانب تدريب وتأهيل لتوفير الحصول علي عمل من خلال التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، والجهات المختصة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور



كثير من أبناء السعودية يبحث عن رابط التسجيل الخاص بالضمان المطور الذي تقوم وزارة الموارد البشرية بتقديمه ليكون الرابط (https://sbis.hrsd.gov.sa) لكي تتمكن من التقديم عليك اتباع التعليمات الخاصة بالتقديم .



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتم الذهاب إلي محرك جوجل بحث القيام بكتابة الرابط (https://sbis.hrsd.gov.sa/). الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية. ثم النقر علي أنشاء حساب جديد أو من خلال التسجيل علي البوابة الإلكترونية لموقع الضمان المطور. بعدها يتم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الضغط علي حماية المعاشات. بعدها النقر علي رمز تسجيل الدخول للخدمة. يتم تحديد مكتب الضمان مع تحديد الفئة. كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح. قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها في الموقع. ثم الضغط علي كلمة إرسال.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

عند التقديم يجب توافر تلك شروط الضمان الاجتماعي .

. المستحق لا يكون قائم في مراكز الإيواء التي ترعاها الحكومة كرعاية الاجتماعية والمستشفيات والسجون.

المرأة الغير سعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.

الأولاد من المرأة السعودية الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.

الأرامل وذو الإعاقة والأيتام الذين يملكون بطاقات التنقل.

المرأة الغير سعودية الأرملة أو المطلقة ولها أبناء سعودين.

أن يكون المستحق حامل للجنسية السعودية أو مقيم دائما في المملكة.

لا يمتلك المستحق أصول ذات قيمة.

يلتزم المستحق بما تريده الوزارة من متعلقات خاصة بالصحة والتعليم للأولاد وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسر.

المستحق ينطبق علية ذو الثروة المحدودة.

الدخل للمستحق يقل عن قيمة المعاش ١١٠٠ ريال، واليك موعد صرف الضمان الاجتماعي.

عقوبات الضمان المطور

التعرض للحبس بالسجن ثلاث شهور أو دفع غرامة مالية ٥٠٠٠ ريال سعودي لمن يصرف معاش ولم ينفقه علي أسرته لتعرض للمسألة القانونية ببلاغ الجهات المختصة.

يعاقب بغرامة لا تزيد عن ١٠٠٠٠ الأف ريال سعودي أو السجن سنه كل من حصل علي مال بدون وجه حق.

في حالة القيام بعمل الجرمتين الأولي والثانية يتم علية العقوبات الأشد.

كيف نحسب راتب الضمان الاجتماعي المطور

تحديد معاش الضمان الاجتماعي عن طريق قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.

عن طريق قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة. مقارنة الدخل المستحق الحد الأدنى للمبلغ حسب الراتب الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة 1100 ريال للعائل و 550 ريال لكل فرد بالأسرة.

يتم خصم 50% من الدخل الشهري ليتم أضافته إلي الدخل غير مكتسب يتم تجنب الإعانات والأشخاص ذوي الإعاقة.

وصلنا لختام شرح رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور وشروط التقديم.