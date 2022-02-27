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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الصحة السعودية عن كيفية الحصول على الجرعة الثالثة (التنشيطية) للقاح المعتمد لفيروس كورونا، وحددت ذلك للفئة العمرية من 18 عام فما فوق بشرط مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الجرعة الثانية.

أهمية الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لها العديد من الفوائد الصحية حيث تساعد على إكتساب مناعة ضد متحورات الفيروس لتقليل معدل الإصابة بالعدوى، والحد من أعراض المرض لذلك أوضحت وزارة الصحة بالمملكة للمواطنين كيفية التسجيل عبر تطبيق صحتي الإلكتروني لتلقي الجرعة التنشيطية.

كيفية الحصول على الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا عبر تطبيق صحتي

بإمكانك الآن تلقي الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا من خلال أقرب مركز صحي بشرط حجز موعد من خلال تطبيق صحتي الذي يقدم كافة الخدمات الخاصة بوزارة الصحة السعودية، وتتمثل خطوات التسجيل على تطبيق صحتي فيما يلي:-

أولا تحميل تطبيق صحتي الإلكتروني على هاتفك الذكي.

أدخل البيانات الخاصة بك على التطبيق.

اضغط على أيقونة لقاح كورونا بعد تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد الإنتهاء من التسجيل سيتم مراجعة طلبك والتأكد من بياناتك وتوافر الشروط الصحية.

نوهت الوزارة بضرورة الالتزام بالشروط المذكورة للفئة العمرية، وكذلك مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية للقاح.

أهمية تطبيق صحتي الإلكتروني

قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بإتاحة عدد من التطبيقات الصحية لتقديم أكبر عدد من الخدمات الصحية بشكل إلكتروني للمواطنين، وتتمثل أهم التطبيقات الصحية في تطبيق “صحة وتطمن وتوعد” التي قامت الوزارة بدمجهم في تطبيق صحتي الإلكتروني الذي يعد الآن من أشهر التطبيقات الذكية للحصول على خدمات صحية مميزة.

الخدمات الإلكترونية لتطبيق صحتي

يتيح تطبيق صحتي للمواطنين داخل المملكة كافة الخدمات الصحية بشكل إلكتروني حيث يمكنك الإطلاع على الخدمات الطبية وقرارات وزارة الصحة من خلاله بينما تكمن أهمية التطبيق فيما يلي:-