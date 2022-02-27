طريقة فتح محفظة في الراجحي تُعتبر من ضمن الأمور الأكثر بحثًا من قبل الكثيرين حول المملكة، حيث يرغبون في الاستفادة من جميع الخدمات التي يُقدمها مصرف الراجحي لجميع عملاءه، كما يوفر هذا البنك إمكانية تداول الأسهم عبر المحفظة الاستثمارية سواء كانت محلية أو عالمية، والبنك يُقدم خدمات أخرى، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

طريقة فتح محفظة في الراجحي

يُمكنك فتح محفظة في الراجحي بكل سهولة ويُسر بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروعه حول المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدم وجود أي قيود لذلك الأمر ولكي تتمكن من فتح محفظة الراجحي لابد من اتباع الآتي:

الانتقال إلى رابط الرسمي لتداول الراجحي.

الضغط على خانة لنبدأ ثم قم بكتابة رقم بطاقة الصراف الآلي.

أكتب الرقم السري الخاص بالبطاقة ثم أكتب رمز التفعيل.

أضغط على خانة التالي ثم استكمل كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

خطوات التسجيل في تداول الراجحي

لكي تتمكن من التسجيل في تداول الراجحي لابد من اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التالية:

الانتقال إلى رابط الصفحة الرئيسية الخاصة بتداول الراجحي.

أكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم أكتب رقم العميل.

الضغط على خانة التالي ثم أكتب رقم الهاتف ثم أكتب رمز التفعيل.

يتم تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور ثم حدد المحفظة قم بتأكيد الطلب.

رقم بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي مجموعة من الأرقام للتواصل مع خدمة عملاءه لحل الكثير من المشاكل التي يُمكن أن تواجهم، وجاءت تلك الأرقام على النحو التالي:

يُمكنكم التواصل عبر الرقم الخاص للراجحي من داخل المملكة 966920003344 ومن الخارج 966114603333.

للتواصل عبر الرقم الخاص للعملاء الجدد عن طريق 8001241222.

كيفية التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي

يُمكنك التسجيل في خدمة الهاتف الراجحي عن طريق الآتي: