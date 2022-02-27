نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل وطني الراجحي خطوات التسجيل للحصول على القرض عبر تطبيق الراجحي الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي من أهم البنوك في السعودية الذي يقدم تمويلات مالية لجميع الفئات المستفيدة من المواطنين داخل المملكة من خلال التقدم بطلب للحصول على الدعم بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي أو من خلال تطبيق الراجحي الذي يقدم العديد من المساعدات المالية لتمويل المشروعات أو إنجاز أعمال مهمة للعملاء.

شروط الحصول على التمويل الوطني من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويلات مالية للمواطنين المقيمين في المملكة والمغتربين في الخارج بشرط توافر المتطلبات الخاصة بالحصول على الدعم مع الإلتزام برد المبالغ المالية في فترة تصل إلى ستين شهر، ومن الشروط التي أعلن عنها مصرف الراجحي للحصول على التمويل الشخصي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء كان مُقيم بالمملكة أو مغترب بالخارج.

الدخل الشهري للمتقدم الذي بلغ سن المعاش يصل إلى 1800 ريال سعودي.

إذا كان المواطن يعمل في أحد المصالح الحكومية يجب أن يزيد الدخل الشهري عن 1000 ريال سعودي.

المتقدم للحصول على التمويل الشخصي يجب أن يتقاضى خمسة آلاف ريال شهرياً على الأقل.

كيفية التقديم على تمويل الراجحي الشخصي

أوضح مصرف الراجحي خطوات التسجيل للحصول على التمويل الشخصي حيث ذكر ثلاث خطوات سهلة للتقدم بطلب بشكل إلكتروني عبر تطبيق الراجحي:-

أولا يجب تحميل تطبيق الراجحي على هاتفك الشخصي.

تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة لتسجيل الدخول وتقديم طلب للحصول على الدعم.

الإتصال على رقم البنك للحصول على التمويل.

يمكنك الذهاب الى أقرب فرع لبنك الراجحي لتنفيذ الخدمة وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

الأموال والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي

لكي تتمكن من الحصول على التمويل الشخصي لمصرف الراجحي يلزم إحضار المستندات والأوراق التالية:-

إحضار مستند لتعريف وتثبيت الراتب الخاص بالمتقدم.

الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي

يمكنك إتمام الخدمة بواسطة بطاقة الإقامة بدلاً من بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار نموذج التقديم للحصول على القرض الشخصي لمصرف الراجحي.

مميزات التمويل الشخصي من الراجحي

القرض الشخصي لبنك الراجحي يتوافق مع الشريعة الإسلامية في طريقة السداد كما يتم فحص البيانات الخاصة بالمتقدمين من قبل الهيئة الرسمية لبنك الراجحي، وتمتد مدة السداد إلى أكثر من ستين شهر.