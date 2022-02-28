نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال 1443 الخيرية بالمملكة في المقال التالي
التسجيل في مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال تعتمد مؤسسة الوليد بن طلال على الدعم المالي من عدة جهات مثل مساعدات الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، والمساعدات المقطوعة وحساب المواطن وغيرها، ويعتمد على هذه المساعدات فئة كبيرة من طبقات الشعب السعودي، ويعتبر أبرز هذه المساعدات هي مساعدات المقدمة من قبل الوليد بن طلال وهذه المساعدات تعتمد على التنسيق بين طبقات المجتمع وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن السعودي.
كيفية التسجيل في مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال
كما تتيح المؤسسة الدعم المالي فهى تقدم وحدات سكنية ويوجد عدة خطوات لطلب التسجيل و سنتعرف عليها فيما يلي؛
تسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني “مؤسسة الوليد بن طلال ”
اختيار كلمة حسابي.
الضغط على كلمة تسجيل الدخول .
كتابة البيانات المتعلقة بتقديم طلب جديد .
كتابة البيانات الشخصية التي تشمل الاسم رباعي ورقم البطاقة والعنوان وغيرها.
تحديد العنوان الحالي بالتفصيل مع وجود علامة مميزة بجوار المنزل وتحديد نوع السكن سواء ايجار او منزل عائلي .
إدراج كافة المستندات والأوراق المطلوبة.
الشروط اللازمة للتقديم على طلب مساعدات من مؤسسة الوليد بن طلال
هناك بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم بطلب للحصول على هذه المساعدات ومن هذه الشروط مايلي؛
- ألا يتجاوز راتب المواطن السعودي عن 3 آلاف ريال سعودي.
- شرط عدم امتلاك المواطن منزل خاص به أو سيارة.
- أن يتراوح عمر المتقدم عن 21 سنة.
- يشترط على المتقدم أن يتعهد بالحفاظ على الوحدة السكنية ولا يعرضها للإيجار أو البيع.
التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال
يوجد عدة طرق للتواصل مع المؤسسات الخيرية منها التواصل المباشر بالذهاب إلى مقر المؤسسة، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة أو من خلال رقم الجوال الذي تعرضه المؤسسة وهي خدمة مستمرة طوال اليوم، وصرحت بعض المواقع الاليكترونية أن الوليد بن طلال يقوم بمتابعة بعض الحالات بنفسه والتأكد من مصداقية الحالة سواء حقيقية أم لا .
تقدم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الخبر السار لجميع المواطنين داخل المملكة، بتقديم منحة بمبلغ حوالى 350 ألف ريال سعودي للمقبلين على الزواج وتقدم نفس المنحة لمواطنين آخرين للإعانة على ظروف الحياة ويتم قبول المنحة خلال يوم واحد.
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