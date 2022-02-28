نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ايداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر مارس 2021بالمملكة في المقال التالي
إيداع راتب الضمان اجتماعى كانت الموارد البشرية فى السعودية قد أعلنت عن بدأ إيداع المعاشات للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعى المطور قبل عدة دقائق و تختلف تلك المساعدات بحسب المرتب الشهري للمستفيد من الأسرة و عدد أفراد الأسرة ، وقد أعلن بعض المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعى المطور استلامهم رسائل نصية على هواتفهم من وزارة الموارد البشرية تُعلمهم فيها بقبول طلباتهم للتسجيل فى نظام الضمان الإجتماعي.
صرف راتب الضمان الإجتماعي
كانت وزارة الموارد البشرية فى السعودية أعلنت إستلامها لعدد من الطلبات من المواطنين بشأن الضمان الإجتماعي المطور على أن يتم الصرف فى خلال شهر من الإعلان، حيث ينتظر الكثيرون من المواطنين هذا الضمان الإجتماعي فهو يساعدهم في الحياة بصورة كبيرة.
موعد صرف راتب المستفيدين من الضمان الاجتماعى
بحسب وزارة الموارد البشرية فسوف يتم صرف الراتب للمستفيدين من نظام الضمان الإجتماعي و المستحقين له بداية من الشهر الثانى لصدور القرار بالموافقة على الطلب المقدم و يحق لمن تقدم بالطلب وتمت الموافقة عليه فى الشهر الماضى إستقبال الراتب خلال الشهر الجاري.
شروط المتقدم لنظام الضمان الإجتماعي المطور
يوجد عدة شروط يجب الالتزام بها لمن يتقدم بطلب الحصول على استحقاق الضمان الاجتماعى سنتطرق لها فيما يلى –
- أن يكون المتقدم لنظام الضمان الإجتماعي سعودي الجنسية و يقيم فى السعودية بشكل دائم.
- و يشمل النظام الإجتماعي المرأة غير السعودية و لكن متزوجة من سعودي ، و كذلك الأرملة أو المطلقة و لديها أبناء سعوديون.
و الأشخاص الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة.
- لا يكون من أصحاب الممتلكات مرتفعة القيمة.
- لا يقل دخل راتب رب الأسرة أو المستفيد من الضمان الإجتماعي عن الحد الأدنى للمعاش و هو ١١٠٠ ريال لرب الأسرة و ٥٥٠ ريال لكل فرد في الأسرة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأسرة
- إذا كان رب الأسرة و المتقدم للطلب يعول أكثر من أسرة فتستحق كل أسرة معاشا مستقلا.
بهذا نكون قد أوجزنا فى الحديث عن راتب الضمان الإجتماعى و موعد صرفه و الشروط الواجبة للمتقدمين على طلب راتب الضمان الإجتماعي.
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