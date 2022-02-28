مندي الدجاج السعودي حضريه مع صوص الدقوس الحار

مندي الدجاج السعودي، يعد من أشهر الأطباق الرئيسية في مطابخ دول الخليج، وجميع البلاد العربية، لأنه مذهل للغاية، ويمكن تحضيره بالدجاج أو اللحم، ولكن بعض السيدات لا تعرف ما هي طريقه تحضيره، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل أرز المندي.

مكونات عمل أرز المندي:

٢ كأس كبير أرز هندي.

١٠٠ جرام زيت ذرة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة كبيرة من مسحوق مرقة الدجاج.

نصف ملعقة كبيرة من الهيل الناعم.

٢ ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

٣ كؤوس كبير من الماء الدافئ.

قطعة واحدة من الفحم.

طريقة التحضير:

قومي بتنظيف وغسل مقدار الأرز الهندي جيدا، ثم ضعيه بالماء لمدة ٣٠ دقيقة، ثم صفيه جيدا. اسكبي زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة، ثم ضيفي إليه مقدار الأرز واتركيه مع الاستمرار في التقليب لمدة ١٢٠ ثانية. ضيفي مرقة الدجاج، والملح إلى الأرز، ثم قلبيهما مع بعضهم البعض، ثم اسكبي فوقهم مقدار الماء، ثم قلبيهم حتى يذوب الملح. وزعي البهارات السبع، وباقي المكونات فوق خليط الأرز، ثم اخلطيهم بالملعقة الخشبية، ثم اتركيهم على النار، حتى يصل الخليط إلى الغليان، ثم ضعيه على درجة حرارة هادئة لمدة ثلث ساعة، حتى ينضج خليط الأرز. قومي بإشعال قطعة الفحم، ثم ضعيها في وعاء صغير به القليل من السمن داخل وعاء الأرز، ثم اغلقي الغطاء جيدا، حتى يصبح أرز المندي جاهز للتقديم.

مكونات صوص الأرز:

٢ حبة من الطماطم القريش.

حبة واحدة من الفلفل الرومي الأخضر.

حبة واحدة من الفلفل الحامي.

ربع كوب كبير من شرائح البصل.

ملعقة صغيرة من مسحوق مرق الدجاج.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

طريقة التحضير: