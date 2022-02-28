نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مديونية الاتصالات السعودية للاستفادة من معرفة الفواتير المتعثرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم كل مشترك stc نهاية كل بشهر بتسديد الرسوم مقابل الخدمات التي يتلقاها، ولكن هل يعرف كل شخص كيفية الإستعلام عن المديونية قبل السداد وذلك في الحالات التي يصبح فيها العميل في شركة الاتصالات السعودية لديه مبالع متعثرة ويبحث عن إسقاط المديونية إذا أمكن، في هذه الحالة سوف تحتاج بصفتك عميل إلى رقم الخاص معرفة مديونية stc برقم الهوية وهو ما ننشره في هذه المقالة لكي يبدو كل شيء سهلاًّ!

خصم على الفواتير القديمة

جاء إعلان، اس تي سي ، لعملائها الكرام مبادرة تقديم خصم 50% على المديونية فيما يخص الفواتير القديمة ويقصد بها المبالع المتعثرة من الفواتير التي صدرت عام 2017 او قبلها حيث تعذر على العميل سداد قيمة فواتيره في الشركة.

رقم معرفة مديونية STC شركة الاتصالات

لكل من يبحث عن رقم استعلام مديونية stc يرجى إرسال 9955 الى 900 ، وهكذا سوف يستلم رسالة قصيرة SMS بها تفاصيل إجمالي مبلغ المديونية.

او عبر إرسال كلمة مديونية على الرقم 900 .

تسوية مديونية الاتصالات السعودية

تضع وضع رقم 8001166696 لمعرفة المديونية والتواصل مع قسم التأمين وتحصيل المديونية من أجل التوصل الى تسويات بين العميل ومع الشركة من قبيل إعفاء المديونيات وأيضا التقسيط المُيسّر على المديونية لصاحب الفاتورة.

أشرنا في الفقرات السابقة ماذا تفعل إذا ظهرت للعملاء رسالة يوجد لديك مبالغ متعثرة، وفي الواقع يمكن، معرفة مديونية STC، برقم الهوية، حيث خصصت الاتصالات موقعها الرسمي للاستعلام عبر خدماتي، وكذلك عبر تطبيق my stc المتوفر للعملاء، وفي ما يلي إجراء ذلك.

كيف أعرف مديونية stc برقم الهوية