طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي 1443 من مجلس الضمان الصحي

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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي 1443 من أهم الخدمات الطبية الحكومية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة كافة المواطنين السعوديين العاملين في كافة القطاعات سواء كان الحكومية أو الخاصة، حيث يقدم هذا البرنامج كافة الاحتياجات الطبية لجميع المواطنين، لذلك تعد هذه المنظومة الطيبة الشاملة المقدمة من الحكومة السعودية واحدة من أهم الموضوعات التي يدور عليها التساؤلات كثيرًا في شتي الأوقات وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن صلاحية وحالة التأمين الطبي من خلال مجلس الضمان الصحي.

خطوات الاستعلام عن صلاحية وحالة التأمين الطبي برقم الهوية 1443

من أهم الخدمات التي يبحث عنها عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين هي منظومة التأمين الصحي، وهذا لأنها من أهم الخدمات السعودية و لذلك سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عن طريقة مجلس الضمان الصحي برقم الهوية والطريقة هي:

أولاً يقوم المواطن السعودي بالدخول إلى الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني الرسمي.

سيظهر أمامك مجموعة الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على خدمة الاستعلام عن حالة التأمين.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية للمواطن السعودي، رقم جواز السفر للأجانب.

سيظهر أمامك رمز التحقق للتأكد من أنك لست روبوت قم بكتابته بالمكان المخصص له.

ثم النقر على موافقة.

على الفور سيتم تقديم كافة البيانات وحالة التأمين الطبي.

الاستعلام عن الضمان الصحي السعودي عن طريق موقع ابشر

مما لاشك فيه أن منظومة الضمان الصحي من أهم الخدمات التي توفر لجميع المواطنين الدعم الطبي الشامل، لذلك يهتم بها عدد كبير جدًا من المواطنين، سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الصحي عبر أبشر برقم الهوية وهي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة ابشر الأفراد، ثم اختيار الخدمات.

قم بإدخال رقم الهوية.

ثم قم بالضغط على أيقونة موافقة.

على الفور سيظهر أمامك رسالة باللون الأخضر قم بالنقر عليها وسيظهر أمامك كافة بيانات التأمين الصحي.

وهكذا يمكنك الاستعلام عن حالة التأمين الصحي إذا كانت سارية ام انتهى صلاحية التأمين.