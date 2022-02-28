نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن منح الديوان الملكي للأراضي وشروط الحصول على المنحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن منح الديوان الملكي من الممكن أن يتم الاستعلام عن هذه المنح المقدمة من الديوان الملكي حيث يتم تقديم العديد من الخِدْمَات للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية ومن ضمن هذه الخِدْمَات المنح والإعفاء من القروض حيث أنه من الممكن لأي مواطن سعودي محدود الدخل أن يلجأ إلى الديوان الملكي للحصول على المساعدة ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات التي تخص منح الديوان الملكي.

الاستعلام عن منح الديوان الملكي

من الممكن أن يقوم المواطن في المملكة العربية السُّعُودية بالتقديم للحصول على منحة من الديوان الملكي ويتم ذلك بواسطة البريد الإلكتروني خلال الديوان الملكي وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص برابط الديوان الملكي تواصل.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة بدليل الخِدْمَات.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالبحث عن كيفية الاستعلام عن منح الديوان الملكي.

ثم يتم الضغط على زر بلدي وبواسطتها يتم اختيار الخِدْمَات الإلكترونية.

وبعدها يتم النقر على المنح.

يتم بعد ذلك تدوين جميع البيانات المطلوبة مثل الهُوِيَّة الوطنية والرمز المرئي.

ثم القيام بتقديم طلب المنحة لأي من المكاتب المخصصة لذلك وبعدها يتم رفض أو قَبُول الطلب.

شروط الحصول على المنحة السامية للديوان الملكي

توجد بعض الشروط والأحكام الذي يجب مراعاتها للحصول على المنحة السامية التي يقوم الديوان الملكي بتقديمها وهذه الشروط والأحكام تتمثل في الآتي:

لا بد من تقديم الأوراق والمستندات التي قام الديوان الملكي بإصدارها الذي تخص المنحة السامية.

على المواطن المتقدم للطلب المنحة أن يقوم بإحضار صورة قيد عائلي.

كما يجب أن يتم تقديم مستند إثبات حالة للمرأة التي ترغب في الحصول على المنحة السامية.

لا بد من أن يكون المواطن المتقدم للحصول على المنحة السامية حامل للجنسية السُّعُودية.

يجب على المواطن المتقدم للحصول على المنحة أن يقوم بالتوقيع على أن هذه المنح مستقلة.

الأماكن التي يتم تقديم طلبات المنح فيها

لقد تم تخصيص بعض الأماكن حتى يستطيع المواطن ذات الدخل المحدود أن يقوم بتقديم طلب المنحة وذلك لتحسين مستوى معيشة كل منهما وقد تم تحديد هذه الأماكن على النحو التالي:

تم تحديد لتقديم الطلب أمانة نجزان.

وهو إلى ذلك تم تخصيص أمانة جَدَّة.

وأيضاً أمانة منطقة الرياض.

وأمانة منطقة الطائف.

وأيضاً تم تخصيص أمانة منطقة مكة المكرمة.

وأمانة المنطقة الشرقية.

شروط الحصول على منحة أرض في المملكة العربية السعودية

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام الذي يجب على المتقدم للحصول على منحة أرض في المملكة العربية السُّعُودية مراعاتها وهذه الشروط والأحكام تتمثل في الآتي:

لا بد أن يكون المتقدم للحصول على المنحة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاماً.

كما يجب أن تكون المرأة المطلقة والأرملة المتقدمة للحصول على المنحة لا يقل عمرها عن 25 عاما.

يشترط أن يكون المتقدم بالطلب مقيم في المدينة التي قام بتقديم الطلب فيها.

تم تحديد مساحة الأرض المخصصة للمنحة بحيث تكون 625 متر مربع.

أما الأيتام وذوي الاحتياجات لا يمكن لهم التقديم على المنحة حيث إن لهم منح خاصة بهم.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على الاستعلام عن منح الديوان الملكي وأيضاً تعرفنا على شروط الحصول على منحة الديوان الملكي ونحن إلى ذلك قمنا بذكر الأماكن المحددة لتقديم المنح بها وأيضاً تعرفنا على الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على منحة أرض في المملكة العربية السُّعُودية.