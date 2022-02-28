موعد نزول حافز لشهر مارس 2022 – رجب 1443

موعد نزول حافز لشهر مارس 2022، الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية يتسائلون عن توقيت صرف راتب حافز لشهر رجيب 1443، ويعد حافز من ضمن البرامج الحكومية التي دشنها الملك عبد الله بم عبد العزيز آل سعود عام 2011، ويستهدف البرنامج دعم ومساعدة كافة الباحثين عن العمل، كما أن حافز يعمل على مساعدتهم من خلال توفير فرص العمل الملائمة والمناسبة لهم، ويقدم حافز المساعدة والخدمات لكل من الباحثين عن العمل والذين يجدون صعوبة في البحث عن العمل، ومع توفير الكثير من فرص العمل لهذه الفئة من المجتمع بالتالي سيكونون قادرين على تلبية احتياجات الحياة، وفي السطور التالية نستعرف على موعد نزول حافز والراتب.

كيف أعرف موعد نزول حافز

يحصل المستفيدين والمستحقين في برنامج حافز على دعم مالي يبلغ نحو 2000 ريال، ويتم صرف هذا الدعم شهريا ولفترة 12 شهر، وذلك وفقا للعديد من الشروط والضوابط التي يجب على المستفيدين والراغبين في التسجيل الإلتزام بها بشكل كامل، ويتم تقديم الدعم من أجل أن يقوم الباحثين بالبحث عن العمل بشكل جدي، ويشترط من أجل أن يستمر المستفيد في الحصول على الدعم أن يستمر في البحث عن العمل، أيضا يهدف حافز إلى أن يكون هذا الدعم المادي من شأنه مساعدة المستحقين له في البحث عن وظيفة ثابتة ومستدامة، وليس أن يقوم المستفيد بالاعتماد فقط على دخل حافز كمصدر أساسي للدخل، ويوفر حافز العديد من البرامج التدريبية والبرامج المؤهلة للحصول على عمل.

شروط الاستحقاق للحصول على الإعانة المالية لحافز

هناك عدد من الشروط التي أعلن عنها حافز، ويشترط على كافة المتقدمين من الذكور والإناث سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين الإلتزام بها بشكل كامل، ويرغب الكثيرون في التعرف على هذه الشروط سواء من أجل الاستفادة من دعم حافز، أو من أجل ايجاد فرصة عمل مناسبة، أو للحصول على برنامج تدريبي وتأهيلي يساعد المتقدم على الحصول على فرصة عمل مناسبة وملائمة وتكون مستدامة، وتتمثل شروط الاستفادة من حافز الشروط التالية وهي كما يلي.

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومن أم سعودية. يجب أن لا يقل العمر عن 20 عام ولايزيد عن 35 عام. يشترط أن يكون قادرا على العمل. يمنع أن يكون عاملا في القطاع الخاص أو العام. يشترط على المتقدم أن لا يكون طالبا أو متدرب في مرحلة تعليم أو تدريب. يشترط عدم امتلاك أي نشاطات تجارية. يمنع من لديه دخل ثابت بمقدار 2000 ريال. يشترط أن لا يقيم في دور الرعاية. أن يكون مقيما في المملكة لفترة 10 أشهر.

موعد نزول حافز لشهر مارس 2022

سيتم صرف راتب حافز يوم الأحد الموافق 6 مارس 2022.