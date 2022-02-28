طريقة التسجيل في برنامج حافز لشهر مارس 2022 وموعد الصرف عبر موقع my.gov.sa

طريقة التسجيل في برنامج حافز، هذا البرنامج يقدم فرص عمل للشباب داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لضمان لهم حياه كريمة، وهو من البرامج التي تخص الأسرة والشباب، لتوفر لهم فرص عمل جديدة، تساعدهم على المعيشة، ومن ضمن الوسائل التي يسعى في تقديمها برنامج حافز لهؤلاء الشباب، هي دورات تدريبية في جميع المجالات، لتمكنهم من اتخاذ الخبرات اللازمة للالتحاق بالوظائف المختلفة، وذلك في جميع المجالات التي يتطلبها سوق العمل.

طريقة التسجيل في برنامج حافز

يتم الدخول عبر شبكة الانترنت. عبر محرك البحث الشهير جوجل.

كتابة رابط المنصة الوطنية الموحدة. أو my.gov.sa.

ثم يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

وسوف يتم ارسال رسالة خاصة بكلمة المرور الخاصة عبر جوالك الخاص.

ليتم بعد ذلك كتابتها وتسجيل الدخول في برنامج حافز.

ثم يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ويتم الضغط على أيقونة “برنامج حافز”.

شروط التسجيل في برنامج حافز

يجب على من يرغب في التسجيل أن يكون سعودي الجنسية.

لا يقل عمر الراغب في التسجيل عن 20 سنة ولا يزيد 40 سنة.

يجب تقديم ما يثبت أنه قادر على العمل في المجال المطلوب.

لا يجب أن يكون موظف في العمل الحكومي أو العمل الخاص.

لا يمتلك الراغب في التسجيل سجل تجاري.

يجب أن يكون الراغب في التسجيل لا يحصل على دخل شهري من أي جهة.

يجب على المستفيدين من الدعم تحديث بياناتهم باستمرار حتى يتم التأكد من البيانات بشكل مستمر وصرف الدعم لهم.

موعد صرف برنامج حافز لشهر مارس 2022

يتم صرف الدعم في البرنامج بعد مرور ثلاثة أشهر من موعد التقديم. حيث يكون يوم 5 من كل شهر ميلادي. وذلك إذا لم يصادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية. حيث إذا صادف ذلك يوم عطلة رسمية يتم صرفه في اليوم السابق أو التالي له. وبما أن يوم 5 من شهر مارس سوف يصادف يوم سبت وهو يوم عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية. فسوف يتم صرف الدعم يوم الأحد الموافق 6/3/2022م. الموافق 3/8/1443هــ.

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