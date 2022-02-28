رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 للثانوية فأعلى eapps.ngha.med.sa

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي “بوابة التوظيف”، عن توفير عدد كبير من الوظائف يقدر 250 وظيفة في عدة مدن بالمملكة، وهذه المدن هي (الرياض، الأحساء، المدينة المنورة)، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الشؤون الصحية، وعلى من يرغب في التسجيل في هذه الوظائف قراءة شروط التسجيل جيداً قبل الشروع في التسجيل.

كما يجب تجهيز كافة المستندات اللازمة والدالة على توافر الشروط اللازمة والمطلوبة في المتقدم، حيث يتم ملء وتعبئة استمارة التقديم إلكترونياً من خلال رابط موقع الشؤون الصحية بالحرس الوطني eapps.ngha.med.sa، ويجب التنبيه على ضرورة التسجيل في الموعد المحدد مع رفع كافة المستندات المطلوبة، وأي طلبات تأتي خارج الموعد المحدد سوف يتم رفضها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443، مع توضيح طريقة التقديم عبر رابط eapps.ngha.med.sa.

رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443

يتم التقديم في وظائف الحرس الوطني 1443 إلكترونياً وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط الشؤون الصحية بالحرس الوطني eapps.ngha.med.sa.

النقر على أيقونة “الوظائف الشاغرة” وبعدها اختيار التخصص المناسب مع المؤهل المطلوب.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات والنقر على إرسال.

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