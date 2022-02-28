نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 للثانوية فأعلى eapps.ngha.med.sa في المقال التالي
وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي “بوابة التوظيف”، عن توفير عدد كبير من الوظائف يقدر 250 وظيفة في عدة مدن بالمملكة، وهذه المدن هي (الرياض، الأحساء، المدينة المنورة)، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الشؤون الصحية، وعلى من يرغب في التسجيل في هذه الوظائف قراءة شروط التسجيل جيداً قبل الشروع في التسجيل.
كما يجب تجهيز كافة المستندات اللازمة والدالة على توافر الشروط اللازمة والمطلوبة في المتقدم، حيث يتم ملء وتعبئة استمارة التقديم إلكترونياً من خلال رابط موقع الشؤون الصحية بالحرس الوطني eapps.ngha.med.sa، ويجب التنبيه على ضرورة التسجيل في الموعد المحدد مع رفع كافة المستندات المطلوبة، وأي طلبات تأتي خارج الموعد المحدد سوف يتم رفضها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443، مع توضيح طريقة التقديم عبر رابط eapps.ngha.med.sa.
رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443
يتم التقديم في وظائف الحرس الوطني 1443 إلكترونياً وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- الدخول على رابط الشؤون الصحية بالحرس الوطني eapps.ngha.med.sa.
- النقر على أيقونة “الوظائف الشاغرة” وبعدها اختيار التخصص المناسب مع المؤهل المطلوب.
- تعبئة كافة البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات والنقر على إرسال.
الأماكن والوظائف المطلوبة
- مساعد أول تطوير أعمال “الرياض”.
- عدد 13 وظيفة مساعد رعاية أطفال “الرياض”.
- عدد 3 وظائف مشغل رسومات حاسب “الأحساء – الرياض”.
- مدخل بيانات “الأحساء”.
- عدد 19 وظيفة محلل تطبيقات “الرياض”.
- عدد 7 وظائف تعليمية – مركز الرعاية النهارية “الرياض”.
- قائد فريق التطبيقات العدد 10 وظائف في “الرياض”.
- عدد 20 وظيفة محلل برمجيات “الرياض”.
- مقدم خدمات ضيافة “الرياض”.
- وظيفتان مهندس الرعاية الصحية “الرياض”.
- أخصائي ثاني تحسين الجودة “الأحساء”.
- مثقف صحي “الرياض”.
- أخصائي أول علاج نفسي “الرياض”.
- تقني القلب والأوعية الدموية “الرياض”.
- عدد 3 وظائف مهندس الرعاية الصحية “الرياض”.
- أخصائي فيزياء طبية.
- عدد 7 وظائف صيدلي ثاني “الأحساء”.
- عدد 131 وظيفة تمريض “الرياض”.
- طبيب تخدير “المدينة المنورة”.
- أخصائي طب طوارئ “الرياض”.
- مساعد طبيب أسنان “الأحساء”.
- أخصائي أول تحسين الجودة “الأحساء”.
- عدد 8 وظائف فني مختبر “الرياض”.
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