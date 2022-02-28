نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الهيئة العامة للمنافسة برنامج الابتعاث monafsa.gac.gov.sa هنا الشروط والتخصصات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الهيئة العامة للمنافسة برنامج الابتعاث1443، فقد أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن بدء التسجيل في برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف (رجال – نساء)، لحملة البكالوريوس وفق الشروط والضوابط الموضوعة، وعلى من يرغب في التسجيل في الهيئة العامة للمنافسة وظائف وتتوافر فيه الشروط المطلوبة، سرعة تجهيز حافة البيانات والتسجيل إلكترونياً عبر رابط الهيئة العامة للمنافسة careers.gac.gov.sa، كما يجب التسجيل في الموعد المحدد ولا يقبل التسجيل بعد هذا الموعد.

وقد وضعت الهيئة العامة للمنافسة بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني الشروط المطلوبة، كما سنترك لكم رابط التسجيل الإلكتروني وطريقة التسجيل.

وظائف الهيئة العامة للمنافسة برنامج الابتعاث 1443

ازداد البحث بصورة كبيرة من الراغبين في التسجيل في برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف عن رابط وطريقة التسجيل، ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط الهيئة العامة للمنافسة monafsa.gac.gov.sa.

النقر على “التقديم على الابتعاث”.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة.

النقر على إرسال.

شروط التقديم في برنامج الابتعاث

يجب أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية. حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (الاقتصاد، المالية، الرياضيات، الأساليب الكمية، القانون). لا يقل المعدل الجامعي عن 5\أو 5.4 أو ما يعادله. لا يقل الدرجة في اختبار IELTS عن 6. أن لا يزيد عمر المتقدم\ة عن 28 سنة. الحصول على قبول نهائي في التخصصات المدرجة في الجامعة المعتمدة للعام 2022- 2023.

موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

يتم التقديم للحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (الاقتصاد، المالية، الرياضيات، الأساليب الكمية، القانون)، وسوف يبدأ التسجيل في برنامج الابتعاث الهيئة العامة للمنافسة اليوم الاثنين بتاريخ 27\07\1443 الموافق 28\02\2022، ويجب على الراغبين في التسجيل قراءة شروط التقديم جيداً قبل البدء في التسجيل، ومعرفة توافر الشروط فيهم من عدمه حتى لا يتعرض طلبهم للرفض، كما يجب عليهم رفع كافة المستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

الهيئة العامة للمنافسة

الهيئة العامة للمنافسة هي هيئة مستقلة تختص بتطبيق نظام المنافسة السعودي وتحقيق العدالة في المنافسة بين الجميع. وتقوم بمحاربة ومجابهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.