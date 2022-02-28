الاستعلام عن أخر فاتورة كهرباء برقم الحساب من خلال التطبيق دون الحاجة لتسجيل دخول

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن أخر فاتورة كهرباء برقم الحساب عبر التطبيق دون تسجيل الدخول يتساءل قطاع كبير من المواطنين باستمرار عن كيفية الحصول على أخر فاتورة وصلت إلى ممتلكاها الشهر الماضي وهذا من خلال المنصة الإلكترونية للشركة السعودية للكهرباء حيث تقوم الشركة بترويج وتطوير الخدمات للمواطنين من خلال موقعها الرسمي عبر محركات البحث حوجل لتوفير الوقت والجهد على مواطنيها وهذه من أهم الأمور الهامة للمواطنين بهدف الوصول إلى أفضل خدمة ممتازة وللتعرف على تكلفة أخر فاتورة كهرباء برقم الحساب عبر التطبيق دون تسجيل الدخول تابعوا معنا الحديث من خلال السطور الأتية.

الاستعلام عن أخر فاتورة الكهرباء برقم الحساب

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن أخر فاتورة كهرباء برقم الحساب يوجد العديد من الطرق الممكنة وبواسطتها القيام بذلك مثل الاتصال بشركة الكهرباء مباشرة أو التحقق من فاتورة الكهرباء عبر الأنترنت إذا كنت دفعتها أو من خلال التطبيق على هاتف المحمول أو من خلال زياره موقع الويب الخاص بها.

خطوات الاستعلام عن أخر فاتورة كهرباء برقم الحساب

أتاحت شركة الكهرباء بالسعودية إمكانية الاستعلام عن أخر فاتورة كهرباء برقم الحساب من خلال تطبيق الموبايل الخاص بشركة الكهرباء باتباع الخطوات الأتية:-

قم بتحميل التطبيق علي جوالك الخاص من هذه الصفحة متاحة في كل من الأشكال المطبوعة والرقمية.

بعد تشغيل التطبيق ادخل على خدمات الفواتير بدون تسجيل دخول.

وبعد الصفحة التالية سوف تحتاج إلى إدخال رقم حسابك.

ثم قم بإدخال رقم حساب عدادك وانقر على استفسار للحصول على الباقي المعلومات.

ثم قوم بالضغط للاطلاع على بيانات الفاتورة.

سوف يظهر أمامك قيمة الفاتورة والمبلغ المستحق للدفع.

تعد هذه الطريقة برقم الحساب من خلال التطبيق لمعرفة أخر فاتورة كهرباء من أسهل الطرق لمعرفة المبلغ المستحق عليك دون التسجيل والدخول.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

بعد الاستعلام و الاستفسار عن فاتورة الكهرباء يتوجب عليك التأكد من سداد الفاتورة تقدم شركة الكهرباء عدة خيارات للسداد سهلة وسريعة ومن اهم هذه الخيارات الأتي:

يمكن سداد الفاتورة عن طريق نظام سداد. أو دفع الفاتورة من خلال أجهزة الصراف الألي. أو سداد من خلال مكاتب خدمات المشتركين. يمكن دفع الفاتورة من خلال موقع الشركة ببطاقتك البنكية.

كيفية طباعة وصل فاتورة

يمكن للفرد طباعة فاتورة الكهرباء من حسابك على موقع الشركة وذلك بالتسجيل والدخول إلى حسابك ثم الذهاب إلى خدمة مراجعة الفاتورة وبعد اختر الفاتورة لحفظها على الجهاز أو طباعتها.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء بالسعودية