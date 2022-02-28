براتب 1900 تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب وبمبالغ تصل إلى مليون ريال

براتب 1900 تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب، أحد البرامج التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء ، الراغبين في شراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد ، وقد قامت شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية بتصميم برنامج تمويل السيارات ، والذي يمكن الاستفادة منه بأقل دخل شهري وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، كما توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة لجميع العملاء.

برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية

شركة إمكان للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم جميع احتياجات ومتطلبات العملاء.

برنامج تمويل السيارات أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل للأفراد بالمملكة.

تمويل السيارات من شركة إمكان مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ريال سعودي.

موظفي جميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة إمكان للتمويل.

يمكن للعميل الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب.

يتميز هذا البرنامج التمويلي بسهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ.

توفر شركة إمكان للتمويل لجميع العملاء خدمات ما بعد البيع إلكترونية.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل السيارات المتاح لدي شركة إمكان للتمويل حتي 5 سنوات ، وذلك من خلال أقساط تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

العميل السعودي والعميل غير السعودي أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

الدخل الشهري لطالب التمويل يمكن أن يبدأ من 1900 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.

المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل