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عمر شويل - جدة براتب 1900 تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب وبمبالغ تصل إلى مليون ريال - ثقفني
براتب 1900 تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب، أحد البرامج التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء ، الراغبين في شراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد ، وقد قامت شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية بتصميم برنامج تمويل السيارات ، والذي يمكن الاستفادة منه بأقل دخل شهري وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، كما توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة لجميع العملاء.
برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية
- شركة إمكان للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.
- توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم جميع احتياجات ومتطلبات العملاء.
- برنامج تمويل السيارات أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل للأفراد بالمملكة.
- تمويل السيارات من شركة إمكان مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ريال سعودي.
- موظفي جميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة إمكان للتمويل.
- يمكن للعميل الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب.
- يتميز هذا البرنامج التمويلي بسهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ.
- توفر شركة إمكان للتمويل لجميع العملاء خدمات ما بعد البيع إلكترونية.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل السيارات المتاح لدي شركة إمكان للتمويل حتي 5 سنوات ، وذلك من خلال أقساط تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
- العميل السعودي والعميل غير السعودي أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.
- الدخل الشهري لطالب التمويل يمكن أن يبدأ من 1900 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.
المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل
- يلزم لاستكمال إجراءات طلب الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل ، تقديم هوية سارية المفعول للعميل.
- تقديم رخصة قيادة سارية المفعول لطالب التمويل.
- إرفاق طلب التمويل الشخصي بالعنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.
- يجب لاستكمال جميع الإجراءات تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.
- من المتطلبات الأساسية أيضاً لاستكمال طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل ، تقديم سعر السيارة التي يرغب بها طالب التمويل.
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