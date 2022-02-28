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براتب 1900 تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب وبمبالغ تصل إلى مليون ريال

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عمر شويل - جدة براتب 1900 تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب وبمبالغ تصل إلى مليون ريال - ثقفني

براتب 1900 تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب، أحد البرامج التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء ، الراغبين في شراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد ، وقد قامت شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية بتصميم برنامج تمويل السيارات ، والذي يمكن الاستفادة منه بأقل دخل شهري وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، كما توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة لجميع العملاء.

برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية

  • شركة إمكان للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.
  • توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم جميع احتياجات ومتطلبات العملاء.
  • برنامج تمويل السيارات أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل للأفراد بالمملكة.
  • تمويل السيارات من شركة إمكان مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ريال سعودي.
  • موظفي جميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة إمكان للتمويل.
  • يمكن للعميل الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
  • موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب.
  • يتميز هذا البرنامج التمويلي بسهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ.
  • توفر شركة إمكان للتمويل لجميع العملاء خدمات ما بعد البيع إلكترونية.
  • يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل السيارات المتاح لدي شركة إمكان للتمويل حتي 5 سنوات ، وذلك من خلال أقساط تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
  • العميل السعودي والعميل غير السعودي أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.
  • الدخل الشهري لطالب التمويل يمكن أن يبدأ من 1900 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.

المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل

  • يلزم لاستكمال إجراءات طلب الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل ، تقديم هوية سارية المفعول للعميل.
  • تقديم رخصة قيادة سارية المفعول لطالب التمويل.
  • إرفاق طلب التمويل الشخصي بالعنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.
  • يجب لاستكمال جميع الإجراءات تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.
  • من المتطلبات الأساسية أيضاً لاستكمال طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل ، تقديم سعر السيارة التي يرغب بها طالب التمويل.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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