قسط 300 ألف على 5 سنوات بدون كفيل وبدون رسوم إدارية

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عمر شويل - جدة العملاء الراغبين في طلب تمويل شخصي فوري بقيمة إجمالية ربما تصل إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى حيث يستطيع المتقدم السعودي وأيضاً المقيم الحصول على هذا التمويل وبأبسط الشروط الموضوعة من قبل شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية والتي تقدم عروض تمويلية مبتكرة لكافة العملاء بالمملكة العربية السعودية.

قسط 300 ألف على 5 سنوات لدى شركة اليسر للتمويل

لا يحتاج العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي بقيمة ربما تصل إلى 300 ألف ريال سعودي إلى كفيل أو ضامن لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة اليسر ومن بين تلك الشروط ما يلي

لابد أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي عند طلب التمويل.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم سواء السعودي وأيضاً المقيم يعمل مدة لا تقل عن 3 أشهر.

كذلك لابد أيضاً أن يكون المتقدم المواطن السعودي وكذلك المقيم عمره لا يقل عن 22 عام.

وحددت أيضاً شركة اليسر أن يكون المتقدم عمره لا يتجاوز 60 عام.

مزايا التمويل الشخصي 300 ألف ريال لدى شركة اليسر

القرض الشخصي بقيمة 300 ألف ريال سعودي متاح الحصول عليه لكل العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين كما أنه لا يشترط وجود أى ضمانات ويتميز أيضاً بالآتي

يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل من شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

يتميز أيضاً التمويل من شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند التقديم لطلب التمويل.

يستطيع العميل من الحصول على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

متاح كذلك تقسيط قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 5 سنوات وذلك تيسيرا على العملاء.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل لدى شركة اليسر

يحتاج العميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى إلى تقديم مجموعة من الأوراق منها

هوية وطنية للسعودي.

كذلك هوية للعميل المقيم.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

طريقة طلب التمويل بقيمة 300 ألف لدى شركة اليسر

يستطيع جميع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي بقيمة 300 ألف ريال سعودي طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر وطلب التمويل اونلاين.