التقديم بتجنيد القوات المسلحة || القبول والتسجيل 1443

التقديم بتجنيد القوات المسلحة، فقد أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن بداية التقديم لديها وذلك لجميع الشهادات والمهارات المختلفة، هذا وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد التابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي، عن فتح باب القبول بصفوف الحرس من خلال رتبة مجند، وقد أرشدت الوزارة المتقدمين إلى بعض النصائح التي يجب ابتاعها من أجل الالتحاق بالوظيفة، كما أكدت الوزارة بأن التقديم في وظائف الوزارة يكون مفتوح على مدار شهور العام، على أن يتم التقديم وفق بعض الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها حتي يتم قبول التقديم لكل شخص، وسوف نوفر لكم رابط التقديم بتجنيد القوات المسلحة.

شروط التقديم بتجنيد القوات المسلحة

إدارة التجنيد التابعة للحرس الوطني السعودي، قد حددت الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للوظائف التابعة لديها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

المتقدم يشترط أن يكون سعودي الجنسية من خلال أب وأم سعوديين.

يشترط أن يتميز المتقدم بسلوك وسمعة جيدة.

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا عند التقديم بالحرس الوطني.

أن يتراوح عمر المتقدم من 20 عام حتي 30 عام.

ألا يكون الشخص المتقدم أحد الموظفين بأي جهات حكومية داخل المملكة.

أن يمتلك جميع المتقدمين المؤهلات المطلوبة والتي تم تحديدها من خلال لائحة الوزارة التنفيذية.

يشترط أن يكون الشخص من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة كحد أدني.

يشترط أن يكون الشخص حاصلاً على بعضاً من الدورات المهنية.

ألا يقل الطول الخاص بالمتقدم عن 165 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

خطوات التقديم بالحرس الوطني

يتم التقديم في الحرس الوطني بطريقة إلكترونية من خلال اتباع المتقدم لهذه الخطوات الآتية: