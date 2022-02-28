نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الراجحي الجديد 1443 – 2022 طريقة التقديم على التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل الراجحي الجديد الذي يقدم العديد من المميزات للمواطنين عند التقديم على تمويل الراجحي عبر تطبيق الراجحي، أو من خلال رقم تمويل الراجحي الجديد، وغيرها من سبل التواصل التي يوفرها مصرف الراجحي للتواصل مع العملاء، والاستفادة من عروض التمويل الشخصي التي يقدمها للعملاء، حيث يتمتع مصرف الراجحي بثقة كبيرة بين العملاء داخل المملكة، وأهم ما يميز التعاملات المصرفية أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلًا عن سهولة السداد من خلال الأقساط المريحة.

شروط تمويل الراجحي الجديد

ينبغي على المواطنين الراغبين في التقديم على تمويل الراجحي الإطلاع على أحكام شروط تمويل الراجحي الجديد أولًا، ثم تعبئة نموذج التقديم من خلال زيارة أقرب فرع أو عبر تطبيق الراجحي www.alrajhibank.com.sa، ونذكر أبرزها فيما يلي:

أن يقل عمر مقدم طلب تمويل الراجحي الجديد عن 60 عام عند آخر قسط، وذلك بالنسبة للموظف.

أن يقل عمر المتقاعدين المتقدمين على تمويل الراجحي عن 70 عام عند آخر قسط أيضًا.

ألا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي للموظفين، بينما لا يقل الدخل الشهري للمتقاعدين عن 1.900 ريال.

أما عن المقيم الراغب في الحصول على التمويل، فلا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال.

أن تكون جهة العمل بالنسبة للموظفين من الجهات التي يعتمدها مصرف الراجحي.

يجب أن يوفر المتقدم المستندات المطلوبة، من تعريف بالراتب، وتثبيت الراتب، بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ونموذج الطلب.

تمويل الراجحي الجديد

مصرف الراجحي هو واحد من أهم المصارف المالية داخل المملكة العربية السعودية، كما يعد من أبرز المصارف التي توفر التعاملات المالية بتسهيلات في السداد، فسواء كان الراغب في التقديم على تمويل الراجحي الجديد مواطن أو مقيم يستطيع الاستفادة من عروض التمويل الشخصي في غضون 30 دقيقة، وهي فترة التقديم عبر وسائل التواصل المختلفة المتاحة أمام العملاء، ولكن مع ضرورة توافق شروط تمويل الراجحي الجديد، ولعل أهم ما يميز تمويل الراجحي الجديد أن متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصدقة من الهيئة الشرعية، بالإضافة إلى المرونة في السداد؛ حيث تصل مدة تمويل وطني إلى 60 شهر، كما أنه يحمي المستفيد من تغير الأسعار في حالة التجارة.

رقم تمويل الراجحي الجديد

رقم تمويل الراجحي (8001241222) هو الرقم المجاني الذي يوفره المصرف للعملاء؛ وذلك لتقديم الاستفسارات والمقترحات، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى، ففي حالة الرغبة في إيقاف البطاقة الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي يستطيع العميل التواصل عبر رقم تمويل الراجحي، كذلك في حالة الإبلاغ عنه فقدان البطاقة، حيث يقوم بتعبئة نموذج طلب شكوى عبر موقع الراجحي على الإنترنت، حيث يقوم بتسجيل البيانات وإرفاق المستندات.

التقديم على التمويل الجديد

بعد الإطلاع على شروط تمويل الراجحي الجديد والتأكد من توافرها، يستطيع العميل التقديم من خلال وسائل التواصل التالية: