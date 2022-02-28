شروط العمرة الجديدة في المملكة واللقاحات المعتمدة وطريقة الحصول على التصريح. حيث إنه نظراً لما تمر به البلاد من انتشار الفيروسات المختلفة وبوجه خاص فيروس كورونا أغلقت دول العالم على ذاتها. وكذلك الحال مع المملكة العربية السعودية فقد قامت بمنع السفر فترة من الوقت كما قامت بوقف تصاريح العمرة. ولكن قد قامت مؤخرا الحكومة السعودية بالإعلان عن عودة إخراج تصاريح العمرة ولكن مع بعض الإجراءات الإحترازية. كما قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في من يريد أخذ التصريح. ولذلك فسوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للعمرة وكذلك اللقاحات المسموح بها وأيضاً طريقة الحصول على التصريح. كما يمكنك التعرف أيضاً على تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا طريقة الحصول على التصريح ورابط اعتمرنا

شروط العمرة الجديدة في المملكة

حيث إنه بعد أن تم الانتهاء من موسم الحج لعام 2021 قامت وزارة الحج والعمرة ببدأ العمل لتنظيم موسم العمرة. كما قامت وزارة الحج بذكر إنه سوف يتم السماح للأفراد من خارج المملكة بالحصول على التصريح لأداء مناسك العمرة. ويتم ذلك بناءاً على إعلان الحكومة السعودية بتسهيل عملية العمرة في هذه الفترة. كما تم الإعلان عن إنه سوف تبدأ العمرة للأفراد من خارج المملكة بداية من يوم 10 من أغسطس. وجاء ذلك بعد مرور فترة كبيرة من منع العمرة لمن هم خارج المملكة العربية السعودية.

الشروط المطلوبة للحصول على التصريح

وكذلك فلقد قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن إنه هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها للحصول على تصريح العمرة. وتنطبق هذه الشروط على السعوديين وكذلك الغير سعوديين ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يتم أخذ جرعات لقاحات فيروش كورونا المعتمدة كاملة

كما يجب إرسال شهادة معتمدة بحصول الفرد على التحصين من قبل الجهات الرسمية في بلده

وكذلك يجب أن يلتزم بالحجر الصحي تبعاً للأليات الموضوعة من قبل الجهات المختصة

ألا يقل عمر المعتمر عن 18 عام

التأكد من الحالة الصحية للفرد قبل طلب الإصدار للتأشيرة

كما يجب ألتزام المعتمرين بجميع التعليمات المحددة من قبل وزارة الصحة السعودية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد قامت وزارة الحج والعمرة مؤخراً بالإعلان عن إنه أصبح من الممكن دخول الحرمين للأطفال من عمر سبع سنوات فيما فوق. وذلك بعد أن استمرت فترة منعهم لمدة تزيد عن عامين.

اللقاحات المعتمدة للحصول على التصريح

كما قامت وزارة الصحة السعودية بتحديد مجموعة اللقاحات المعترف بها داخل المملكة والذي يمكننا عرضها كما يلي:

طريقة الحصول على تصريح العمرة الجديدة في المملكة