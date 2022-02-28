نتائج وزارة الدفاع 1443 “القبول النهائي” وخطوات الاستعلام عبر بوابة التجنيد الموحد tajnidreg.mod.gov.sa

نتائج وزارة الدفاع 1443، بعد أن تم فتح باب التقديم في وظائف وزارة الدفاع مع بداية العام الميلادي الجاري 2022 قد تمت مراجعة كافة الطلبات المقدمة للحصول على الوظيفة، وقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين عن ظهور نتائج وزارة الدفاع 1443، والجدير بالذكر ان النتائج قد أصبحت متاحة لكافة المتقدمين الكترونيًا من خلال الموقع الخاص بالتقديم، ويكون هذا قبول مبدئي فقط، اما عن القبول الرسمي فيكون بعد المقابلة الشخصية، والجدير بالذكر أن النتائج قد ظهرت صباح أمس الاحد الموافق يوم 27 فبراير 2022 في المملكة العربية السعودية، وذلك ليتعرف جميع المتقدمين على النتائج الخاصة بهم.

نتائج وزارة الدفاع 1443

بعد ان تم الاعلان عن نتائج وزارة الدفاع 1443 قد تم الإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على الوظيفة وأهمها أن يكون الشاب المتقدم سعودي الجنسية والمنشأً ويستثنى من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن، ويجب ان يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى للتقديم ويفضل الشهادة العليا، بالاضافة إلى ذلك فإنه يجب على المتقدم للحصول على الوظيفة متفرغًا تمامًا ولا يعمل أي أعمال أخرى حتى وإن كانت وظيفة خاصة، واخيرًا يجب عليه اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية الخاصة بالوظائف المقررة من قبل اللجنة المختصة وذلك بعد قبول طلبه بشكل مبدئي.

خطوات الحصول على نتائج وزارة الدفاع 1443

يمكن الآن للجميع التعرف على خطوات الحصول على نتائج وزارة الدفاع 1443، والتي قد جاءت مثل الخطوات القليلة التالية: