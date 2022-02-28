ميعاد صرف دعم حافز خطوات التقديم على البرنامج

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عمر شويل - جدة ميعاد صرف دعم حافز، ما يبحث المواطنون داخل المملكة عن ميعاد الصرف للحافز وذلك يتم مع نهاية كل شهر ميلادي والبدأ في إستقبال شهر جديد، كما أن معدلات البحث عالية جداً على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال المواطنين الذين يريدون الاستعلام عن ميعاد نزول الحافز خلال شهر مارس، كما يستفسر العديد منهم عن طريقة التقديم من خلال المنصة الوطنية وذلك بهدف الاستفادة من دعم حافز.

ميعاد صرف دعم حافز:

يعد برنامج الدعم حافز أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشباب العاطل عن العمل، فتوفر الدولة له هذا المعاش حيث يستطيع من خلاله توفير حياة كريمة لهم ولأهلهم وتلبية كافة حاجاتهم الأساسية التي هم بحاجة إليها، كما أنه يتم إعطاء المواطنين هذا الدعم طبقا لشروط وضوابط تم تحديدها بكل عناية د، وذلك بهدف تحقيق أهداف البرنامج وهو إيصال الدعم للشباب الأشد احتياجاً، وتم إنشاء برنامج وطني بهدف مساعدة الباحثين عن عمل في الوصول إلى عمل يناسب قدراتهم ومهاراتهم ومما يعني أن برنامج الدعم حافز ليس مقتصراً على تقديم الدعم المادي فقط بل يعمل البرنامج على تقديم الدعم النفسي وأيضا يشجع ويحفز ويدعم الشباب في الوصول إلى فرص عمل مناسبة لهم.

وأما بالنسبة لموعد نزول الراتب من حافز خلال شهر شعبان، فسوف يتم إصدار صرف الرواتب خلال يوم الاحد القادم والموافق ليوم 6 من شهر مارس لعام 2022 م، وهجريا موافق لشهر شعبان من العام 1443، مما يعني أن المده المتبقية للحصول على الدعم هي ست أيام طبقاً لتاريخ اليوم.

خطوات التقديم على برنامج حافز:

يتم تسجيل الدخول إلى برنامج حافز بكل بساطه ولكن لا بد من توافر كافة الشروط على المتقدم، ومن بين تلك الشروط هي: (سعودي الجنسية، ويتراوح عمره ما بين 20 و 60 عام، وأيضا يجب عدم إثبات أن المتقدم يعمل في القطاعين العام والخاص)، وعند تطابق الشروط ستقوم بالتسجيل عن طريق: