نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارض وقرض استعلام الطريقة وشروط الحصول على المنتج في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارض وقرض استعلام يزداد البحث عنها بكثرة من قبل المواطنين السعوديين وذلك عقب الانتهاء من التسجيل في سكني والبدء في التقديم على أرض وقرض وزارة الإسكان ومن ثم فإنهم يرغبون في التعرف على حالة الطلب المقدم وهل تم قبوله أم لا، حيث وفرت وزارة الإسكان عدد من الأراضي المجانية والتي يتاح الاستفادة منها وفق بعض المعايير الهامة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على ارض وقرض استعلام وشروط الاستفادة من تلك المبادرة.

ارض وقرض استعلام

يتاح للمتقدمين للحصول على ارض وقرض استعلام عن حالة الطلب السابق تقديمه أو الحصول على إجابة التساؤل هل انا مستحق في سكني من خلال الموقع الرسمي للوزارة وبإتباع الخطوات الآتية:

الولوج للمنصة التابعة لوزارة الإسكان سكني.

الإشارة إلى تسجيل الدخول.

كتابة تفاصيل حسابك على المنصة.

عليك بعدها تدوين الرقم الخاص بالطلب المقدم وإدخال رقم هاتفك.

بعد كتابة المعلومات المطلوبة يجب النقر على استعلام، ليظهر أمامك حالة الطلب المقدم وكذلك حالتك من الاستحقاق.

شروط أرض وقرض وزارة الإسكان

أعلنت الوزارة عن الشروط التي بمقتضاها يتاح للمواطنين الاستفادة من منتج أرض وقرض وتتمثل تلك الشروط في:

أن يقوم المواطن باختيار واحدة من الأراضي المحددة من قبل الوزارة.

قدرة المواطن على البدء في البناء على الأرض المخصصة له خلال الفترة التي تم إقرارها.

يسمح فقط بالتقديم لمن هم بسن 25 عامًا أو أكثر.

خطوات التقديم على وزارة الإسكان أرض وقرض

يتاح للأفراد التقديم عبر المرور ببعض الخطوات التي سوف نذكرها فيما يلي:

الدخول إلى موقع منصة سكني.

النقر على أيقونة الحلول الموجودة بالصفحة الرئيسية ومنها يتم اختيار الأراضي السكنية.

تعرض المنصة بعدها المخططات المتاحة، وعليك الاختيار من بينها، ومن ثم تحديد البناء الذاتي.

تقوم بعد ذلك باختيار المحافظة والمنطقة ليتم عرض المتوفر بها.

الاستمرار في إتباع التعليمات لحين إرسال المنصة رمز التوقيع الخاص بالعقد إلى جوالك.

إدخال رمز التوقيع ومن ثم تُظهر الصفحة رسالة مفادها إتمام العملية بنجاح.

رقم سكني وزارة الإسكان

حرصًا من الوزارة على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين فقد قامت بتخصيص الرقم 199090 للتواصل معهم ومدهم بالإجابات لاستفساراتهم.