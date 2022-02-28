قسط 100 ألف على 60 شهر بدون كفيل وبدون تحويل للراتب الشهري

متاح الآن تقسيط أسرع تمويل شخصي فوري بقيمة مالية ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى وأيضاً يتميز هذا التمويل بأنه يتم إيداع مبلغ التمويل بصورة فورية وخلال 24 ساعة من طلب التمويل كما أنه متاح بدون أى ضمانات ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير للتمويل بالسعودية.

قسط 100 ألف على 60 شهر لدى شركة التيسير للتمويل

العملاء الراغبين الآن في الحصول على أسرع تمويل شخصي اونلاين وأيضاً بدون أى ضمانات فهذا التمويل لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب ويتميز كذلك التمويل الشخصي الفوري لدى التيسير بالآتي

يتميز التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير بأنه لا يشترط وجود أى ضمانات عند طلب التمويل.

متاح أيضاً سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

يستطيع أيضاً العميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير بقيمة مالية ربما تصل إلى 100000.

كما يتميز كذلك تمويل شركة التيسير الفوري بأنه بهامش ربح تنافسي وثابت طوال مدة التمويل.

يتم أيضاً إيداع قيمة التمويل بصورة فورية خلال 24 ساعة.

يستطيع العميل المتقدم التسوية المبكرة لمبلغ التمويل خلال فترة التمويل.

لا يحتاج تمويل شركة التيسير إلى كفيل ولا تحويل للراتب الشهري.

طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير

متاح طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير اونلاين من خلال الخطوات التالية

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير بالسعودية.

ثم الدخول على رابط التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير.

بعد ذلك يتم الضغط على طلب التمويل.

ملئ نموذج طلب التمويل.

شروط التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير

القرض الشخصي الفوري لدى شركة التيسير متوفر للعملاء بعد توافر مجموعة من الشروط وهي