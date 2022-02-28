نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ الدعم السكني وشروط الراتب الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم مبلغ الدعم السكني وكيف يمكن الاطلاع على جدول الدعم السكني إلكترونيًا؟ هذه الأسئلة قام العديد من المستفيدين من استحقاق الدعم السكني بتقديمها إلى حساب سكني على موقع تويتر وقد أشارت وزارة الإسكان السعودية إلى أنها تحاول تحقيق الرفاهية إلى جميع العملاء المستفيدين من خدماتها، وبالأخص لتلك الأسر الأشد احتياجًا لدخول نطاق الدعم، ومن هذا المنطلق وفرت إمكانية التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وسوف نتعرف على آلية معرفة قيمة الدعم السكني 1443 أو الاستعلام عن سكني برقم الهوية.

كم مبلغ الدعم السكني

تختلف قيمة الدعم السكني من شخص إلى آخر في المملكة وذلك بحسب قيمة الرواتب الشهرية ودخل الأسرة التي سبق وتقدمت للحصول على الدعم السكني، سواء من منصة سكني أو عن طريق تقديم طلب إلى صندوق التنمية العقارية الذي يوفر التمويل العقاري.

فهناك أسرة تحصل على الدعم كامل، وتلك الأسر هي التي تحصل على رواتب شهرية تقل عن أربعة عشر ألف ريال سعودي، وتقل النسبة عندما يزداد الدعم عن أربعة عشر ألف ريال سعودي، وعلى سبيل المثال الأسرة التي تحصل على عشرين ألف ريال فإنها تحصل على قيمة قد تبلغ فقط 70% من الدعم.

شروط الدعم السكني الراتب

قامت وزارة الإسكان بطرح اللائحة التنفيذية للدعم السكني من خلال منصة سكني، ودعت إلى ضرورة الاطلاع عليها جميعًا من أجل معرفة ما هي شروط الدعم السكني المطلوبة للحصول على التمويل السكني أو الدعم السكني، سواء شروط الرواتب أو عدد أفراد الأسرة، أو أيضًا الأصول والممتلكات والحد الأقصى لها، ويمكن قراءتها من خلال التالي:

آلة حاسبة الدعم السكني

وهناك العديد من الوسائل المستخدمة في معرفة قيمة الدعم السكني، فعند طرح سؤال كم مبلغ الدعم السكني تستطيع دخول موقع منصة سكني الإلكتروني من أجل الدخول حاسبة الدعم السكني التي وفرتها المنصة مجانًا، ولكن قد لا تعمل الحاسبة في بعض الأوقات، بهذا يمكن التواصل مع منصة سكني لمعرفة المزيد من التفاصيل عن المبلغ المستحق وذلك على رقم 199090 وهي رقم موحد للوزارة.