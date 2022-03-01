ظهور رسالة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa على الهاتف النقال للمسجلين بالضمان المطور 1443 بالمرحلة الثانية، وذلك بعد انتظار طوال الشهر لوصول الرسائل إليهم بعدما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إرسال القبول أو الرفض للمستفيدين، كما قامت بالإعلان عن موعد إيداع رواتب المرحلة الثانية للمقبولين بالمصارف السعودية وألية الاستحقاق الشهري وكيفية التظلم.

ظهور رسالة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa كيفية تقديم التظلم لغير المؤهلين ورقم الضمان المجاني

وصلت أغلب مستفيدي المرحلة الثانية من الضمان المطور رسائل “مؤهل” أو “غير مؤهل” على الهواتف المحمولة وبدا المؤهلين البحث عن قيمة الراتب الذي سيتم تقاضيه وموعد إيداع الرواتب بالحسابات المصرفية بينما يقوم غير المؤهلين بالتعرف على سبب عدم التأهيل وكذلك كيفية تقديم التظلم عبر رابط الضمان المطور من خلال حساب المستفيد الشخصي.

موعد إيداع راتب الضمان

يتم إيداع رواتب المستفيدين والمؤهلين بالضمان المطور في المصارف في 30 رجب 1443 الموافق 3 مارس 2022، ويستمر تسلم الرواتب في المصارف لأربعة ايام، حسب نظام كل مصرف لتنظيم تسلم الرواتب فيه.

قيمة راتب الضمان للمؤهلين

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

أسباب رسالة غير مؤهل

عدم استكمال بيانات الضمان وبيانات المواطن والتابع له بشكل كامل.

وجود معلومات خاطئة أو مضللة بالتلاعب بالمعلومات من المسجلين.

تسجيل بيانات خاطئة تخالف ما هو موجود بقاعدة بيانات منصة أبشر.

كيف أتعامل مع رسالة “غير مؤهل”

يتم مراجعة الرسالة للتعرف على سبب عدم القبول.

يكون على المواطن إعادة التسجيل بالضمان المطور ويقوم بتجنب أسباب الرفض.

كما يمكن تقديم التظلم عبر حسابه الشخصي على منصة الدعم والحماية “بالخطوات التي تم شرحها في الفيديو السابق”.

تسجيل الضمان المطور