طريقة الاكتتاب في بنك الرياض أون لاين riyadbank وعبر الصراف الآلي بتلك الخطوات

يعد بنك الرياض أكبر المؤسسات المالية التي تعمل بالقطاع المصرفي داخل السعودية، لذلك يبحث الأشخاص عن طريقة الاكتتاب في البنك، ولقد تم تقدير رأس مال الخاص به ب30 مليار ريال سعودي، ويقدم خدماته بمجال التمويل والقروض الشخصية وفتح الحسابات بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولقد نشط البنك منذ التأسيس الأول له في تمويل صناعات الغاز والنفط والبتروكيماويات والتي تمثل البنية التحتية لاقتصاد السعودية، لذلك عرضه لأسهم من أجل اكتتاب يعد الفرصة لا تأتي مرتين، ولهذا يحرص الأشخاص على اقتنائها.

طريقة الاكتتاب في بنك الرياض

بنك الرياض أحد البنوك الشهيرة داخل المملكة، كما أنه مؤسسة كبيرة للغاية لذلك يجدها الأشخاص فرصة من أجل الاكتتاب بها، ولهذا يقوموا بالبحث عن الطريقة التي يتم استعمالها من أجل الاكتتاب، ولقد أوضح البنك أن هناك آليتين يمكن استعمالهم اكتتاب الأسهم وهو التطبيق الإلكتروني، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، والطريقة التي تتم عبر التطبيق تتمثل بالتالي:

تحميل التطبيق من جوجل بلاي بحالة الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو من آب ستور بحالة الهواتف التي تعمل بنظام ios.

الدخول للتطبيق.

تسجيل دخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إضافة رمز التفعيل الذي تم إرساله من خلال البنك للهاتف.

النقر على ثلاث شرائط الموجودة باللون الأبيض.

تحديث خدمات الاكتتاب والتي توجد في قائمة الأوامر.

اختيار الاكتتاب بأحد الأسهم ومشاهدة التفاصيل الخاصة بالشركة، وكذلك الشروط التي تنظم هذه العملية.

النقر على مكتتب فرد.

تحديد عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها.

وضع طريقة من أجل رد فائض الاكتتاب.

تسجيل طريقة التسديد.

إدخال رقم الجوال والنقر على استمرار من أجل تأكيد عملية الاكتتاب.

مراجعه البيانات.

النقر على الموافقة والاشتراك.

اختيار شارك الإيصال.

هكذا تنتهي عملية الاكتتاب بنجاح.

الاكتتاب عبر الصراف الآلي في بنك الرياض

يستطيع أيضاً العميل أن يقوم بالاكتتاب في بنك الرياض من خلال الصراف الآلي، وهذا لأنه أحد البنوك القوية والشركات والمؤسسات المهمة داخل السعودية، حيث يمتلك رأس مال يقدر ب30 مليار ريال سعودي، بجانب أن الفروع الخاصة به وصلت إلى 380 فرع، لذلك يمثل فرصة يرغب في استغلالها الجميع، والاكتتاب عبر الصراف يتم عبر التالي: