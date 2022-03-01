دعم مالي وفوري 5000 ريال سلفة عاجلة لجميع المواطنين من منصة سلفة شروط الحصول وكيفية التسجيل

سلفة من أهم المنصات الحكومية التي تمنح دعم مقدم للأشخاص الأكثر احتياجاً للقرض سواء من ذوي الدخل المحدود أو الفئات المستحقة، حيث يصل قيمة تمويل سلفة 5000 الاف ريال فوري بهدف سداد دين جاء وقت سداده وصاحب القرض لم يملك السداد أو الانفاق على اسرته حتى يتم صرف راتبه او لاي امر عاجل ويتعثر فى وجود سيولة مالية معه في هذا الوقت ، ومن خلال مقالي نوضح أهم مزايا سلفة ونوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة وكيفية التقديم عليها، وكما تقدم منصة سلفة الرقم التالي من أجل تقديم المساعدة والإجابة عن أي استفسار والرقم هو ٩٢٠٠٠٠٣٢٧ كخدمة عملاء وكذلك يمكن الاستفسار عبر الموقع الإلكتروني ويتم الرد خلال ساعات ويحب أن تتوافر جميع الشروط في الطلب للحصول على القرض وإذا حصل العميل على القرض بعد تاريخ الخامس والعشرون من الشهر لابد ان يقوم بالسداد في اليوم الثامن والعشرون من الشهر المقبل ويمكن للمقترض السداد على دفعات متساوية من بداية شهر حتى ستة أشهر، ويمكن للفرد بمجرد الدخول على المنصة والتسجيل ينتهي الأمر ويحصل على القرض خلال ١٥ دقيقه وتقدم المنصة خدمات تمويلية وأنظمة القروض بما يتفق مع مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية حيث يتم تحديد أسعار فردية للفائدة على أساس عوامل مختلفة بما فيه تاريخ تقديم الطلب والسجل الائتماني لك من سلفه وكلما كان السجل الائتماني بدون مشاكل في سلفه كلما أصبحت الطلبات المستقبلية ذات نسبه اقل و بمعدل موافقه أسرع.

كيفية تسديد دفعات القرض من سلفه:

من الجدير بالذكر ان سلفة تحتاج الى تحديد كيفية السداد عن طريق المقترض حيث يتم تحديد الدفعات المقرر ان يسدد سلفة من خلالها او عدد الاشهر المقرر يحدد فيها اقساط سلفة والمنصة تقوم بتنبيه العميل بوقت السداد بواسطة رسائل المحمول والبريد إلكتروني والتقويم الموجود داخل سلفه ولطلب تمويل ثاني من سلفه يكون الشخص صاحب التمويل قد سدد اكثر من نصف المبلغ وألا يكون متعثر في السداد في مبالغ سابقه وهذا يكون واضج من خلال منصة سلفه وبعد التقديم يكون الرد بانه قد انتهى من التقديم والتقديم يكون كل شهر ومنصة سلفه دائما تهتم بآراء المستفيدين من الخدمة والعمل على زيادة عمل العملاء وتقدم منصة سلفه خدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة وتوفر المنصة القرض حتى خمسة الاف ريال سعودي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل عاجل من سلفه:

أن يبدأ عمر الشخص المتقدم بحد أدتى 18 عاماً فيما فوق

يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية لا غير

يشترط للحصول على سلفة ان لا يقل فترة عمل طالب التمويل عند الطلب عن ستة اشهر.

يشترط للحصول على سلفة ان يكون الراتب لا يقل عن ٣٠٠٠ ريال سعودي.

يشترط للحصول على سلفة وجود مستند ما يثبت العمل بالجهات الحكومية او شركه خاصه.

وكما يشترط للحصول على سلفة ان يكون مبلغ التمويل يتراوح بين ريال وخمسة الاف ريال سعودي.

خطوات التسجيل للحصول على سلفة عاجلة بمنصة سلفه: