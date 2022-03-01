صرف دعم ساند شهر مارس 1443 وكيفية التسجيل بالخطوات والأوراق المطلوبة

صرف دعم ساند، تسعى الحكومة السعودية بشكل مستمر بجهود مستمرة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في 2030، ومن ضمن مجهودات الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة هو توفير العديد من المنصات الإلكترونية التي تقدم قروض ومساعدات مالية للمواطنين والأشخاص المقيمين منصة ساند، علماً بإنها تابعة للمؤسسات العامة الاجتماعية ويتم صرف دعم ساند بشكل شهري في موعد محدد وفقاً للتقويم الميلادي في بداية كل شهر ميلادي ف اليوم الموافق 1 من كل شهر، فمن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا عبر هذا المقال صرف دعم ساند شهر مارس لهذا العام وكيفية التسجيل بالخطوات للخصول على الدعم والأوراق والمستندات المطلوبة عند التقديم.

صرف دعم ساند شهر مارس 1443 من التأمينات:

يعد دعم ساند من أهم الأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً وتلبية حاجتهم، وقد أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضرورة توافر بعض الشروط لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم، ويتم صرف هذا الدعم في حالة انقطاع الراتب الشهري عن المواطنين السعوديين، حيث يتم الصرف في اليوم الموافق 1 من كل شهر ميلادي، وبناءً على ذلك فإن المؤسسة قد بدأت في صرف الدعم للأشخاص المستحقين في حسابتهم البنكية، ولكي يستفاد المواطن من هذا الدعم ضرورة توافر بعض الشروط التي نعرضها من خلال هذا المقال.

الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم ساند:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم من فئة العاملين الذين تعطلوا عن العمل. يكون أعمارهم لا تتعدى 59 سنة لكي يستفادوا من الدعم ضرورة أن يكون المتقدم من الخاضعين للمعاشات والتأمينات

ومن الجددير بالذكر أنه بمجرد الدخول على الصفحة الرسمية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتم اختيار ساند من الخدمات المقدمة، ومعرفة مدى أحقية المتقدم في الحصول على التعويض ضد التعطل عن العمل، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية الاستعلام والتحقق من أهلية دعم ساند.

التحقق من أحقية دعم ساند برقم الهوية:

الدخول على الرابط الرسمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اختيار أيقونة خدمات المشتركين التأكد من إدخال رقم الهوية إدخال الرمز الممرئي للتحقق بشكل صحيح الضغط على أيقونة تحقق

كيفية التسجيل للحصول على دعم ساند بالخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

اختيار الفئة التابع لها سواء كانت (أفراد – أعمال – جهة حكومية).

إدخال كافة البيانات المطلوبة (البريد الإلكتروني – رقم الجوال – رقم الهوية – كلمة المرور)

التأكد من كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح

الموافقة على الشروط والأحكام

الضغط على أيقونة تسجيل

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل: